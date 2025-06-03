Компания ДТЭК подписала рекордную внутреннюю кредитную сделку с украинскими банками во главе с Ощадбанком. Кредит на почти 3 млрд грн (€67 млн) будет направлен на строительство одного из самых крупных в Восточной Европе проектов по хранению энергии , сообщила пресс-служба компании 3 июня.

Подробности

Финансирование предоставляет консорциум из трех банков: Ощадбанка, ПУМБ и Укргазбанка (UGB).

В рамках соглашения, которое будет действовать до 25 сентября 2030 г., планируется построить пять установок хранения электроэнергии общей мощностью 180 МВт. В общей сложности ДТЭК планирует реализовать шесть таких объектов мощностью 200 МВт в разных регионах страны.

Кредит покроет часть расходов на реализацию проекта, остальное обеспечит ДТЭК за свой счет.

Реализация проекта позволит обеспечить непрерывное электроснабжение более 600 000 домохозяйств, отметила ДТЭК.

Инвестиции в новую энергетическую инфраструктуру – ответ на вызовы военного времени и вклад в долгосрочную энергетическую независимость Украины, отметил гендиректор компании Максим Тимченко.

Контекст

Российские атаки на энергетическую инфраструктуру вынудили Украину ускорить развитие устойчивых энергетических решений.

Батарейки будут балансировать энергосистему, загружаясь и разгружаясь по указаниям диспетчеров «Укрэнерго» за доли секунды. Это в сотни раз быстрее, чем крупные электростанции – ТЭС и ГЭС, которые регулярно подвергаются обстрелам.

ДТЭК обязалась построить батарейки до 1 октября 2025 года по пятилетнему контракту с «Укрэнерго». Госкомпания гарантирует ДТЭК регулярную оплату в евро за предоставленные услуги.

Успеет ли ДТЭК построить 200 МВт energy storage, сколько они прослужат и успеют ли окупиться, читайте в материале Forbes Ukraine.