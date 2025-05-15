ДТП з кортежем Ярославського. Суд виніс вирок у справі про приховування злочину

Київський районний суд Харкова засудив двох чоловіків у справі про приховування злочину в смертельній ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського, що сталася 9 лютого 2022 року, пише «Суспільне Харків» .

Ключові факти

У справі про приховування злочину щодо ДТП з кортежем Ярославського засудили двох чоловіків. Зокрема, уродженця Українська Донецької області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, який має на утриманні неповнолітню дитину, працює на посаді чергового адміністратора в ТОВ «БаДМ».

Також було засуджено уродженця Дергачів Харківської області, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, одруженого , офіційно не працевлаштованого.

офіційно не працевлаштованого. За даними порталу «Судова влада», йдеться про Андрія Лігуса та Олександра Бережного.

За обвинуваченням у приховуванні злочину водія засудили до трьох років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на один рік. Такий самий вирок отримав співучасник, який намагався взяти на себе провину після ДТП.

Понад 275 000 грн обидва засуджених мають заплатити за проведення експертиз. Також вони мають 30 днів, щоб оскаржити вирок.

Згідно з вироком, за кермом технічно-справного автомобіля Mercedes-Benz G-63 AMG ввечері 9 лютого 2022 року перебував уродженець Українська. Він рухався мокрою трасою з перевищенням швидкості – 113 км/год.

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9 лютого близько 22:55 на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський» автомобіль скоїв наїзд на пішохода Фото Національна поліція України

На проїжджій частині на ділянці траси 534 км + 200 м у близькому до вертикального стану напівсидячому положенні в темному одязі без світловідбивних елементів перебував пішохід. Зіткнення відбулося о 22:55. Водій не вжив негайних заходів для зменшення швидкості руху та скоїв наїзд на пішохода, потім переїхав тіло, не маючи технічної можливості уникнути наїзду на пішохода, сказано у вироку. Згідно із ним, водій зник з місця ДТП, залишивши пішохода в непритомному стані.

Слідчі встановили, що 9 лютого 2022 року о 23:21 водій зателефонував уродженцю Дергачів, якого надалі засудили за приховування злочину разом з ним, та повідомив йому про аварію з Mercedes-Benz G-63 AMG і попросив взяти провину на себе, той погодився.

З моменту аварії до моменту вироку у справі минуло понад три роки — закінчився строк давності притягнення до кримінальної відповідальності. Тож в обвинуваченні про залишення в небезпеці водія звільнили від відповідальності.

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Контекст

У ніч на 10 лютого 2022 року на трасі «Київ – Харків-Довжанський» автомобіль збив на смерть чоловіка, на місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Група DCH повідомила, що за кермом був водій, який працює в одній із допоміжних служб компанії.

Ярославський стверджував, що спав у цей час удома. А вранці 10 лютого бізнесмен планово відлетів до Лондона для зустрічі з сімʼєю, повідомили у DCH.

У бізнесмена провели обшуки, главу поліції Харківщини звільнили. ДБР відкрило кримінальне провадження щодо спроби фальсифікації справи. Досудове розслідування розпочато за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.

15 лютого з моргу зникли речі чоловіка, який загинув у ДТП. За цим фактом поліція провела 11 обшуків. Голова МВС закликав Ярославського повернутися до України.