ДТП з кортежем Ярославського. Суд виніс вирок у справі про приховування злочину

Київський районний суд Харкова засудив двох чоловіків у справі про приховування злочину в смертельній ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського, що сталася 9 лютого 2022 року, пише «Суспільне Харків».
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Ключові факти
- У справі про приховування злочину щодо ДТП з кортежем Ярославського засудили двох чоловіків. Зокрема, уродженця Українська Донецької області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, який має на утриманні неповнолітню дитину, працює на посаді чергового адміністратора в ТОВ «БаДМ».
- Також було засуджено уродженця Дергачів Харківської області, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, одруженого, офіційно не працевлаштованого.
- За даними порталу «Судова влада», йдеться про Андрія Лігуса та Олександра Бережного.
- За обвинуваченням у приховуванні злочину водія засудили до трьох років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на один рік. Такий самий вирок отримав співучасник, який намагався взяти на себе провину після ДТП.
- Понад 275 000 грн обидва засуджених мають заплатити за проведення експертиз. Також вони мають 30 днів, щоб оскаржити вирок.
- Згідно з вироком, за кермом технічно-справного автомобіля Mercedes-Benz G-63 AMG ввечері 9 лютого 2022 року перебував уродженець Українська. Він рухався мокрою трасою з перевищенням швидкості – 113 км/год.
- На проїжджій частині на ділянці траси 534 км + 200 м у близькому до вертикального стану напівсидячому положенні в темному одязі без світловідбивних елементів перебував пішохід. Зіткнення відбулося о 22:55. Водій не вжив негайних заходів для зменшення швидкості руху та скоїв наїзд на пішохода, потім переїхав тіло, не маючи технічної можливості уникнути наїзду на пішохода, сказано у вироку. Згідно із ним, водій зник з місця ДТП, залишивши пішохода в непритомному стані.
- Слідчі встановили, що 9 лютого 2022 року о 23:21 водій зателефонував уродженцю Дергачів, якого надалі засудили за приховування злочину разом з ним, та повідомив йому про аварію з Mercedes-Benz G-63 AMG і попросив взяти провину на себе, той погодився.
- З моменту аварії до моменту вироку у справі минуло понад три роки — закінчився строк давності притягнення до кримінальної відповідальності. Тож в обвинуваченні про залишення в небезпеці водія звільнили від відповідальності.
Контекст
У ніч на 10 лютого 2022 року на трасі «Київ – Харків-Довжанський» автомобіль збив на смерть чоловіка, на місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Група DCH повідомила, що за кермом був водій, який працює в одній із допоміжних служб компанії.
Ярославський стверджував, що спав у цей час удома. А вранці 10 лютого бізнесмен планово відлетів до Лондона для зустрічі з сімʼєю, повідомили у DCH.
У бізнесмена провели обшуки, главу поліції Харківщини звільнили. ДБР відкрило кримінальне провадження щодо спроби фальсифікації справи. Досудове розслідування розпочато за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.
15 лютого з моргу зникли речі чоловіка, який загинув у ДТП. За цим фактом поліція провела 11 обшуків. Голова МВС закликав Ярославського повернутися до України.
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