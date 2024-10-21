Уряд призначив нового голову «Укрзалізниці»

Кабінет Міністрів за поданням наглядової ради АТ «Укрзалізниця» призначив Олександра Перцовського головою правління компанії строком на три роки. Про це повідомила пресслужба УЗ 21 жовтня.

Деталі

До завершення контракту з УЗ Євген Лященко, який з березня 2023 року до сьогодні займав посаду голови правління, продовжить працювати на посаді члена правління.

Перцовський працює в УЗ з 2020 року. Дотепер він обіймав посаду члена правління та відповідав за пасажирський напрям.

За рішенням уряду з посад членів правління УЗ звільнені Володимир Кріт, Орест Логунов та Антон Мішин.

Контекст

7 жовтня Євген Лященко написав заяву про звільнення з поста очільника УЗ. Звільнення відбулося після призначення нового профільного міністра Олексія Кулеби та приєднання до наглядової ради УЗ Олександра Камишіна, радника президента Володимира Зеленського. Що стоїть за звільненням топменеджера, в якому стані зараз УЗ, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

У 2023 році «Укрзалізниця» вийшла на 4,9 млрд грн прибутку проти майже 10 млрд грн збитків у 2022-му. Цьогоріч збитків не уникнути, якщо не змінити принцип тарифоутворення, розповідав Лященко в інтерв’ю Forbes Ukraine в липні.

У вересні цього року Олександр Камишін, після звільнення з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості, повернувся у компанію на посаду члена наглядової ради.