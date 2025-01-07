Кредити для бізнесу. ЄБРР підписав угоду про розподіл ризиків з Креді Агріколь Банк на €50 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписав угоду з Креді Агріколь Банк на €50 млн, яка дозволить розширити кредитування українських компаній, зокрема малих і середніх підприємств (МСП). Про це йдеться в повідомленні ЄБРР від 6 січня.

Деталі

Ця угода, що передбачає розподіл ризиків за великими кредитами, була укладена в межах програми нефінансованого безрегресного розподілу ризиків ЄБРР для України.

Креді Агріколь став четвертим банком-партнером ЄБРР у цій програмі, приєднавшись до УкрСиббанку, Райффайзен Банку та Піреус Банку. ЄБРР братиме на себе ризик за окремими кредитами понад €5 млн, які Креді Агріколь надаватиме корпоративним клієнтам.

Ця ініціатива доповнює чинне партнерство між ЄБРР та Креді Агріколь у межах Програми забезпечення стійкості та джерел засобів до існування (RLG), в рамках якої у 2022–2023 роках було надано кредити на €100 млн.

Контекст

ЄБРР виділив Україні понад €5,4 млрд від початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році, з яких понад €1,6 млрд було надано торік. Фінансування спрямоване на підтримку енергетичної безпеки, ключової інфраструктури, продовольчої стабільності, торговельних операцій і приватного сектору.

6 січня ЄБРР надав нову, не забезпечену фондами кредитну лінію щодо розподілу ризиків портфеля «ОТП Банк Україна» на €200 млн.

Креді Агріколь Банк належить до французької групи Crédit Agricole і займає 10-те місце за розміром активів серед українських банків. За 10 місяців минулого року банк отримав чистий прибуток у 5,5 млрд грн.