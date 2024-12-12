ЄБРР та Aon запускають програму страхування воєнних ризиків в Україні на €110 млн. Що вона передбачає

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та надавач професійних послуг Aon запускають програму на €110 млн, спрямовану на відновлення активності ринку страхування воєнних ризиків в Україні, повідомляє пресслужба фінустанови 12 грудня. ЄБРР надасть міжнародним перестраховим компаніям гарантію, яка покриватиме певні пов’язані з війною ризики, застраховані українськими страховими компаніями.

Ключові факти

Очікується, що нова гарантія ЄБРР покращить доступ страхових компаній приватного сектору до перестрахування.

Програма передбачає використання вже існуючої ринкової інфраструктури та перевірених механізмів страхової галузі для забезпечення захисту, якого потребують інвестори з приватного сектору.

ЄБРР вважає, що партнерство з Aon сприятиме відновленню активності міжнародних перестрахових компаній на українському ринку воєнного страхування.

У програмі братимуть участь міжнародна перестрахова компанія MS Amlin та українські страхові компанії «ІНГО», Colonnade та UNIQA.

На початковому етапі програма охоплюватиме наземні вантажні перевезення, пошкодження транспортних засобів та залізничного рухомого складу.

У подальшому вона може бути розширена на інші види майна з урахуванням потреб ринку. Враховуючи, що такі поліси, як правило, є короткостроковими, програма розрахована на повторне використання капіталу з досягненням сукупного покриття, яке перевищить суму гарантії у багато разів залежно від фактичної кількості проданих полісів та частоти страхових вимог.

За попередніми оцінками на основі цього підходу гарантія банку може забезпечити страхове покриття загальним обсягом до €1 млрд вартості товарів і транспортних засобів на рік.

На початковому етапі програму підтримують Франція, Сполучене Королівство і Фонд технічного співробітництва ТайваньБізнес-ЄБРР. Додаткову донорську підтримку пообіцяли Європейський Союз і Швейцарія.

Контекст

З початку російського вторгнення у 2022 році ЄБРР виділив уже понад €5,4 млрд для України, фокусуючись на підтримці енергетичної безпеки, критично важливої інфраструктури, продовольчої безпеки, торгівлі, приватного сектору та ключових реформ.

У 2023-му Рада керуючих ЄБРР затвердила збільшення капіталу на €4 млрд для підтримки інвестицій в Україні під час війни та на етапі подальшого відновлення.

У вересні Національний банк та Міністерство економіки під час консультацій із бізнесом презентували законопроєкт про систему страхування воєнних ризиків. Документ передбачає створення Державної агенції зі страхування воєнних ризиків. Проєкт закону планують передати до профільного комітету Верховної Ради до кінця грудня цього року з урахуванням зауважень бізнес-спільноти та представників страхового ринку.