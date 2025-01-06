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€200 млн для бізнесу. ЄБРР надасть «ОТП Банк Україна» гарантію для нового кредитування

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає нову, не забезпечену фондами кредитну лінію щодо розподілу ризиків портфеля «ОТП Банк Україна», щоб забезпечити €200 млн нового фінансування приватного сектору, повідомляє пресслужба фінустанови 6 січня. 

Ключові факти

  • Кредитна лінія ЄБРР покриє до 50% кредитного ризику «ОТП Банк Україна» за €200 млн нових субкредитів, виданих приватним підприємствам, які працюють в Україні. 
  • Механізм дозволить банку фінансувати такі критично важливі галузі, як сільське господарство, енергетика, виробництво та транспорт.
  • ЄБРР буде підтримана покриттям ризику першого збитку, що фінансується донорами, включаючи Європейський Союз (ЄС), у рамках Української інвестиційної програми (UIF). Це пʼятий і найбільший подібний кредит, наданий ЄБРР OTP Bank.
  • До 20% кредитів з поділом ризику підтримуватимуть довгострокові інвестиції приватних мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) у відповідні вимоги ЄС та зелені технології.

Контекст

«ОТП Банк Україна» є дочірньою компанією угорського OTP Bank. Він пропонує традиційні банківські продукти для ММСП, корпоративних та роздрібних клієнтів.

ЄБРР надав Україні понад €5,4 млрд з моменту вторгнення Росії у 2022 році, з них понад €1,6 млрд минулого року. Банк інвестує в підтримку енергетичної безпеки, важливої ​​інфраструктури, продовольчої безпеки, торгівлі та приватного сектору.

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