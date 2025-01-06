€200 млн для бізнесу. ЄБРР надасть «ОТП Банк Україна» гарантію для нового кредитування

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає нову, не забезпечену фондами кредитну лінію щодо розподілу ризиків портфеля «ОТП Банк Україна», щоб забезпечити €200 млн нового фінансування приватного сектору, повідомляє пресслужба фінустанови 6 січня.

Ключові факти

Кредитна лінія ЄБРР покриє до 50% кредитного ризику «ОТП Банк Україна» за €200 млн нових субкредитів, виданих приватним підприємствам, які працюють в Україні.

Механізм дозволить банку фінансувати такі критично важливі галузі, як сільське господарство, енергетика, виробництво та транспорт.

ЄБРР буде підтримана покриттям ризику першого збитку, що фінансується донорами, включаючи Європейський Союз (ЄС), у рамках Української інвестиційної програми (UIF). Це пʼятий і найбільший подібний кредит, наданий ЄБРР OTP Bank.

До 20% кредитів з поділом ризику підтримуватимуть довгострокові інвестиції приватних мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) у відповідні вимоги ЄС та зелені технології.

Контекст

«ОТП Банк Україна» є дочірньою компанією угорського OTP Bank. Він пропонує традиційні банківські продукти для ММСП, корпоративних та роздрібних клієнтів.

ЄБРР надав Україні понад €5,4 млрд з моменту вторгнення Росії у 2022 році, з них понад €1,6 млрд минулого року. Банк інвестує в підтримку енергетичної безпеки, важливої ​​інфраструктури, продовольчої безпеки, торгівлі та приватного сектору.