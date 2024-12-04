ЄБРР схвалив інвестиції в Україну на понад €1,3 млрд. На які проєкти спрямують кошти

Рада директорів Європейського банку реконструкції й розвитку (ЄБРР) схвалила інвестиції в Україну на суму понад €1,3 млрд, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль. Частина коштів – це безповоротні гранти.
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Ключові факти
- Інвестиції спрямують на 8 проєктів на підтримку державного й приватного секторів. Зокрема, у сфері відновлення транспортної та енергетичної інфраструктури, у підтримці урядових програм щодо розвитку розподіленої генерації та посилення енергоефективності.
- Шмигаль назвав рішення ЄБРР «сильним сигналом міжнародної підтримки України в часи викликів і трансформацій».
Контекст
Минулого року ЄБРР надав €2,1 млрд в Україні, що на 23,5%, або на €0,4 млрд більше, ніж у 2022 році. У 2023 році Рада керуючих ЄБРР ухвалила збільшення капіталу на €4 млрд з метою підтримки обсягу інвестицій під час війни та на етапі відновлення.
З початку повномасштабного вторгнення допомога ЄБРР у всіх напрямах сягнула майже €4 млрд, за даними Мінфіну. Банк значно збільшив обсяги фінансування України відтоді, як РФ розпочала повномасштабну війну, і має намір продовжувати інвестувати в Україну від €1,5 до €2 млрд щорічно.
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