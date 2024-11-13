ARX спільно з DFC страхуватимуть воєнні ризики для бізнесу до 100 млн грн

Компанія ARX спільно з DFC пропонуватиме українським та міжнародним компаніям об’єм страхового покриття майна від ризиків пошкодження внаслідок ракетних обстрілів, атак дронів усіх типів та їх уламків на суму до 100 млн грн ($2,5 млн) за окремим об’єктом страхування із листопада, йдеться у пресрелізі.

Ключові факти

Покриття може надаватись на всій території України за винятком регіонів, близьких до лінії фронту та кордону з РФ.

Згідно із повідомленням, Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) уклала договір перестрахування з ARX, яка першою в Україні впровадила страхування воєнних ризиків ще у 2023 році. Зважаючи специфіку дії цієї програми, процес прийняття об’єктів на страхування, буде селективним і зваженим. Домовленості були досягнуті завдяки підтримці міжнародного брокера Aon.

За словами першого заступника голови правління ARX Максима Межебицького, рішення DFC може стати сигналом для міжнародного ринку перестрахування та призвести до залучення у перестрахування воєнних ризиків з України в тому числі і комерційних міжнародних перестраховиків.

Очікується, що наявність такого страхування дозволить українському та міжнародному бізнесу почуватись більш впевнено у продовженні чи відновленні своєї діяльності.

Міністерство економіки повідомило, що за DFC виступатиме як перестраховик для ARX, яка видаватиме страхові поліси в Україні та покриватиме ризики фізичних збитків, спричинених війною. Реалізація цього механізму DFC має позитивно вплинути на кількість приватних компаній залучених до проєктів відновлення. DFC розглядає можливість надання додаткових обсягів перестрахування іншим українським страховим компаніям.

Мінекономіки разом з Європейською комісією працює над впровадженням подібного механізму з іншими фінансовими установами.

Контекст

На конференції з відновлення України URC 2024 було оголошено про нові угоди зі страхування від воєнних ризиків для українського великого, малого і середнього бізнесу.

DFC у співпраці з перестраховим брокером АON та українською страховою компанією ARX анонсували запуск фонду зі страхування від воєнних ризиків середнього бізнесу на суму $50 млн.

Страховик ARX є частиною міжнародної групи Fairfax Financial Holdings. DFC є урядовою установою США. Корпорація інвестує в різні сектори, включаючи енергетику, охорону здоров’я, інфраструктуру, сільське господарство, малий бізнес та фінансові послуги.

У вересні Національний банк та Міністерство економіки під час консультацій із бізнесом презентували законопроєкт про систему страхування воєнних ризиків. Документ передбачає створення Державної агенції зі страхування воєнних ризиків. Проєкт закону планують передати до профільного комітету Верховної Ради до кінця грудня цього року з урахуванням зауважень бізнес-спільноти та представників страхового ринку.