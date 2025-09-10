Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) з Мінекономіки, Мінфіном, НБУ та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) працюють над новою концепцією ринків капіталу в Україні, щоб зробити фондовий ринок більш прозорим та інвестиційно привабливим, повідомив керуючий директор ЄБРР у секторі фінустанов Франсіс Маліж в інтерв’ю Forbes Ukraine.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Вертикально інтегрована модель інфраструктури ринків капіталу передбачає торгівлю, кліринг, розрахунки та депозитарне зберігання в рамках єдиної корпоративної структури. «На практиці це означає, що одна організація володіє та управляє фондовою біржею, а також має частки в ключових посттрейдингових організаціях», – пояснив Маліж.
- За його словами, це може бути холдингова компанія, до складу якої увійде авторитетний стратегічний інвестор, потенційно – міжнародна фінансова організація як ЄБРР, і українські зацікавлені сторони.
- Банк зараз надає підтримку через два проєкти технічної допомоги. Один сфокусований на вдосконаленні дизайну і моделі інфраструктури ринків капіталу для України, другий – на правових та регуляторних реформах, щоб запровадити цю структуру.
- «Зараз на українському ринку капіталу переважають державні цінні папери, – підкреслив директор ЄБРР у секторі фінустанов. – Приватних боргових зобовʼязань або акцій дуже мало, це потрібно змінити».
Контекст
Меморандум стосовно співробітництва на підтримку інтегрованої інфраструктури ринків капіталу в Україні підписаний Національним банком, ЄБРР, Міністерством фінансів, Міністерством економіки та НКЦПФР 11 липня 2025 року під час Конференції з питань відновлення в Римі (URC2025).
Перша робоча зустріч підписантів для обговорення порядку імплементації меморандуму відбулась 1 серпня цього року.
Документ передбачає оптимізацію структури власності та корпоративного управління Національного депозитарію, створення холдингової компанії, яка має заснувати нову фондові біржу, що має стати мажоритарним власником Розрахункового центру.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.