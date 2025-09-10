Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) з Мінекономіки, Мінфіном, НБУ та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) працюють над новою концепцією ринків капіталу в Україні, щоб зробити фондовий ринок більш прозорим та інвестиційно привабливим, повідомив керуючий директор ЄБРР у секторі фінустанов Франсіс Маліж в інтерв’ю Forbes Ukraine .

Деталі

Вертикально інтегрована модель інфраструктури ринків капіталу передбачає торгівлю, кліринг, розрахунки та депозитарне зберігання в рамках єдиної корпоративної структури. «На практиці це означає, що одна організація володіє та управляє фондовою біржею, а також має частки в ключових посттрейдингових організаціях», – пояснив Маліж.

За його словами, це може бути холдингова компанія, до складу якої увійде авторитетний стратегічний інвестор, потенційно – міжнародна фінансова організація як ЄБРР, і українські зацікавлені сторони.

Банк зараз надає підтримку через два проєкти технічної допомоги. Один сфокусований на вдосконаленні дизайну і моделі інфраструктури ринків капіталу для України, другий – на правових та регуляторних реформах, щоб запровадити цю структуру.

«Зараз на українському ринку капіталу переважають державні цінні папери, – підкреслив директор ЄБРР у секторі фінустанов. – Приватних боргових зобовʼязань або акцій дуже мало, це потрібно змінити».

Контекст

Меморандум стосовно співробітництва на підтримку інтегрованої інфраструктури ринків капіталу в Україні підписаний Національним банком, ЄБРР, Міністерством фінансів, Міністерством економіки та НКЦПФР 11 липня 2025 року під час Конференції з питань відновлення в Римі (URC2025).

Перша робоча зустріч підписантів для обговорення порядку імплементації меморандуму відбулась 1 серпня цього року.

Документ передбачає оптимізацію структури власності та корпоративного управління Національного депозитарію, створення холдингової компанії, яка має заснувати нову фондові біржу, що має стати мажоритарним власником Розрахункового центру.