Експорт ріпаку з України у жовтні не перевищить 135–140 000 тонн проти 535 000 тонн торік (-73,8%). Станом на 28 жовтня вже відвантажено 125 000 тонн. Про це повідомили в аналітичному кооперативі «Пуск», створеному в рамках Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).
Деталі
- «Експорт іде дуже повільно – усе впирається в мита. Саме вони фактично паралізували нормальну роботу експортерів», – зазначили аналітики.
- Водночас обсяги внутрішньої переробки зростають. «У вересні ми переробили понад 100 000 тонн ріпаку, і в жовтні показник буде не нижчим. На тлі проблем із соняшником саме ріпак зараз підтримує сектор. Ціни на ріпак у портах озвучуються в діапазоні €540–545/тонна. Водночас переробники пропонують від 25 000 грн/тонна і вище», – додали в «Пуск».
- Європейський ринок демонструє позитивну цінову динаміку. «За останній тиждень біржові котирування ріпаку зросли на €10. У січні–лютому традиційно очікується період найвищих цін на цю олійну культуру», – підсумували аналітики.
Контекст
У 2024/25 маркетинговому році (МР) Україна експортувала 17,2 млн т олії, олійних культур та продуктів їхньої переробки – на 3,1 млн т менше, ніж у 2023/24 МР. Проте завдяки зростанню цін виручка від експорту зросла на 2,3% і перевищила $10 млрд.
Оновлені дані Мінекономіки за серпень щодо збору зернових свідчать про покращення ситуації завдяки пізнішому збиранню в північних регіонах. Якщо на старті кампанії врожайність пшениці та ячменю суттєво відставала від торішньої, то нині показники практично зрівнялися.
У вересневому прогнозі USDA передбачалося скорочення врожаю соняшнику в Україні на 2% у 2025 році. Жовтневий прогноз не оприлюднено вчасно через шатдаун урядових органів США.
Наприкінці 2024/25 МР в Україні виник дефіцит пропозиції соняшникової олії через обмежену кількість насіння соняшнику та перехід заводів на переробку сої й ріпаку. На цьому тлі внутрішні ціни попиту на сиру соняшникову олію зросли до 58 000–60 000 грн/т (FCA-завод), що відповідає $1160–1200/т. Експортні ціни попиту становлять $1135–1145/т для поставок у порт у серпні та $1100/т – у вересні.
Уряд звільнив аграріїв, які експортують власновирощену сою та ріпак, від сплати 10% експортного мита. Про це Forbes Ukraine повідомив представник Кабміну, обізнаний із перебігом голосування.
