Ексінформатор ФБР зізнався, що збрехав про отримання Джо і Гантером Байденами по $5 млн від української Burisma

Смирнов був одним із ключових свідків у розслідуванні Конгресу з приводу схеми ймовірного хабарництва.

Колишній інформатор ФБР Олександр Смирнов заявив у рамках угоди з прокуратурою, що надав неправдиві свідчення щодо отриманням президентом США Джо Байденом та його сином Гантером по $5 млн від української енергетичної компанії Burisma, пише «Голос Америки» .

Ключові факти

Смирнов визнав свою провину за звинуваченням у тяжкому злочині, повʼязаному з дачею неправдивих свідчень, а також у справі про ухилення від сплати податків, висунутій у рамках окремого звинувачення щодо приховання багатомільйонних доходів.

Адвокат Смирнова відмовився від коментарів після слухання, яке відбулося сьогодні у федеральному суді Лос-Анджелеса.

Звинувачення та захист домовилися рекомендувати Смирнову покарання від чотирьох до шести років позбавлення волі. Вирок буде ухвалено наступного місяця.

Смирнову буде зараховано час, який він провів під вартою з моменту його арешту в лютому за звинуваченням у тому, що він повідомив свого куратора з ФБР про те, що керівники української енергетичної компанії Burisma нібито виплатили по $5 млн Джо та Гантеру Байдену у 2015 році.

Контекст

Смирнов співпрацював із ФБР понад 10 років, у червні 2020 року висунув звинувачення щодо Байденів.

Згідно із судовими документами, Смирнов мав лише рутинні ділові відносини з українською компанією Burisma, які розпочалися в 2017 році. Польова служба ФБР розслідувала ці звинувачення та рекомендувала закрити справу серпні 2020 року, згідно з обвинувальними документами.

Республіканці не знайшли жодних доказів того, що Джо Байден діяв з корисливою метою чи брав хабарі, будучи віцепрезидентом в адміністрації Барака Обами.

У грудні президент США Джо Байден помилував свого сина Гантера Байдена за злочини, які він «вчинив або міг вчинити» в період з 1 січня 2014 року до 1 грудня 2024 року. Рішення поширюється на всі злочини, включно з тими, за які Байдена-молодшого було визнано винним. Обраний президент Дональд Трамп назвав це «кричущим зловживанням».