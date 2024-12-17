Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Ексінформатор ФБР зізнався, що збрехав про отримання Джо і Гантером Байденами по $5 млн від української Burisma

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Колишній інформатор ФБР Олександр Смирнов заявив у рамках угоди з прокуратурою, що надав неправдиві свідчення щодо отриманням президентом США Джо Байденом та його сином Гантером по $5 млн від української енергетичної компанії Burisma, пише «Голос Америки».

Смирнов був одним із ключових свідків у розслідуванні Конгресу з приводу схеми ймовірного хабарництва.

Ключові факти

  • Смирнов визнав свою провину за звинуваченням у тяжкому злочині, повʼязаному з дачею неправдивих свідчень, а також у справі про ухилення від сплати податків, висунутій у рамках окремого звинувачення щодо приховання багатомільйонних доходів.
  • Адвокат Смирнова відмовився від коментарів після слухання, яке відбулося сьогодні у федеральному суді Лос-Анджелеса.
  • Звинувачення та захист домовилися рекомендувати Смирнову покарання від чотирьох до шести років позбавлення волі. Вирок буде ухвалено наступного місяця.
  • Смирнову буде зараховано час, який він провів під вартою з моменту його арешту в лютому за звинуваченням у тому, що він повідомив свого куратора з ФБР про те, що керівники української енергетичної компанії Burisma нібито виплатили по $5 млн Джо та Гантеру Байдену у 2015 році.

Контекст

Смирнов співпрацював із ФБР понад 10 років, у червні 2020 року висунув звинувачення щодо Байденів.

Згідно із судовими документами, Смирнов мав лише рутинні ділові відносини з українською компанією Burisma, які розпочалися в 2017 році. Польова служба ФБР розслідувала ці звинувачення та рекомендувала закрити справу серпні 2020 року, згідно з обвинувальними документами.

Республіканці не знайшли жодних доказів того, що Джо Байден діяв з корисливою метою чи брав хабарі, будучи віцепрезидентом в адміністрації Барака Обами.

У грудні президент США Джо Байден помилував свого сина Гантера Байдена за злочини, які він «вчинив або міг вчинити» в період з 1 січня 2014 року до 1 грудня 2024 року. Рішення поширюється на всі злочини, включно з тими, за які Байдена-молодшого було визнано винним. Обраний президент Дональд Трамп назвав це «кричущим зловживанням».

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні