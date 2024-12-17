Смирнов был одним из ключевых свидетелей в расследовании Конгресса по поводу схемы вероятного взяточничества.

Бывший информатор ФБР Александр Смирнов заявил в рамках соглашения с прокуратурой, что дал ложные показания о получении президентом США Джо Байденом и его сыном Гантером по $5 млн от украинской энергетической компании Burisma, пишет «Голос Америки» .

Ключевые факты

Смирнов признал свою вину по обвинению в тяжком преступлении, связанном с дачей ложных показаний, а также по делу об уклонении от уплаты налогов, выдвинутом в рамках отдельного обвинения по сокрытию многомиллионных доходов.

Адвокат Смирнова отказался от комментариев после слушания, состоявшегося сегодня в федеральном суде Лос-Анджелеса.

Обвинения и защита договорились рекомендовать Смирнову наказание от четырех до шести лет лишения свободы. Приговор будет вынесен в следующем месяце.

Смирнову будет засчитано время, которое он провел под стражей с момента его ареста в феврале по обвинению в том, что он сообщил своему куратору из ФБР о том, что руководители украинской энергетической компании Burisma якобы выплатили по $5 млн Джо и Гантеру Байдену в 2015 году.

Контекст

Смирнов сотрудничал с ФБР более 10 лет, в июне 2020 года предъявил обвинения в отношении Байденов.

Согласно судебным документам, у Смирнова были лишь рутинные деловые отношения с украинской компанией Burisma, которые начались в 2017 году. Полевая служба ФБР расследовала эти обвинения и рекомендовала закрыть дело в августе 2020 года, согласно обвинительным документам.

Республиканцы не нашли никаких доказательств того, что Джо Байден действовал с корыстной целью или брал взятки, являясь вице-президентом в администрации Барака Обамы.

В декабре президент США Джо Байден помиловал своего сына Гантера Байдена за преступления, которые он «совершил или мог совершить» в период с 1 января 2014 года по 1 декабря 2024 года. Решение распространяется на все преступления, включая те, за которые Байден-младший был признан виновным. Избранный президент Дональд Трамп назвал это «вопиющим злоупотреблением».