Ексінформатора ФБР засудили до 6 років. Він збрехав про отримання Джо і Гантером Байденами по $5 млн від української Burisma

Колишнього інформатора ФБР Олександра Смирнова засудили до шести років увʼязнення, пише Reuters 9 січня із посиланням на протоколи суду. Напередодні він зізнався неправдивих свідченнях про отримання грошей президентом США Джо Байденом та його сином Гантером від української енергокомпанії Burisma.
Смирнов був одним із ключових свідків у розслідуванні Конгресу з приводу схеми ймовірного хабарництва.
Ключові факти
- Згідно з судовими документами, минулого місяця Смирнов визнав себе винним у наданні неправдивих даних після того, як він повідомив своєму куратору у ФБР інформацію про те, що йому начебто відомо про те, що керівники Burisma Holdings виплатили по $5 млн Джо та Гантеру Байденам у 2015 році.
- Гантер Байден входив до ради директорів Burisma, і ця посада протягом багатьох років привертала пильну увагу законодавців-республіканців.
- Смирнов також зізнався в ухиленні від сплати податків.
- Прокурори звернулися до окружного судді США Отіса Райта в Лос-Анджелесі з проханням засудити Смирнова до шести років позбавлення волі у федеральній вʼязниці.
- «У 2020 році відповідач вирішив скористатися своїм довірчим становищем у ФБР, щоб надати неправдиву інформацію про одного з кандидатів на пост президента США у спробі вплинути на результат виборів», – написали прокурори у судовій заяві, маючи на увазі кампанію Джо Байдена 2020 року.
Контекст
Смирнов співпрацював із ФБР понад 10 років, у червні 2020 року висунув звинувачення щодо Байденів.
Згідно із судовими документами, Смирнов мав лише рутинні ділові відносини з українською компанією Burisma, які розпочалися в 2017 році. Польова служба ФБР розслідувала ці звинувачення та рекомендувала закрити справу серпні 2020 року, згідно з обвинувальними документами.
Республіканці не знайшли жодних доказів того, що Джо Байден діяв з корисливою метою чи брав хабарі, будучи віцепрезидентом в адміністрації Барака Обами.
У грудні 2024 року президент США Джо Байден помилував свого сина Гантера Байдена за злочини, які він «вчинив або міг вчинити» в період з 1 січня 2014 року до 1 грудня 2024 року. Рішення поширюється на всі злочини, включно з тими, за які Байдена-молодшого було визнано винним. Обраний президент Дональд Трамп назвав це «кричущим зловживанням».
Того ж місяця Смирнов зізнався у рамках угоди з прокуратурою, що надав неправдиві свідчення щодо отриманням президентом Байденом та його сином по $5 млн від української Burisma.
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