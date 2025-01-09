Ексінформатора ФБР засудили до 6 років. Він збрехав про отримання Джо і Гантером Байденами по $5 млн від української Burisma

Смирнов був одним із ключових свідків у розслідуванні Конгресу з приводу схеми ймовірного хабарництва.

Колишнього інформатора ФБР Олександра Смирнова засудили до шести років увʼязнення, пише Reuters 9 січня із посиланням на протоколи суду. Напередодні він зізнався неправдивих свідченнях про отримання грошей президентом США Джо Байденом та його сином Гантером від української енергокомпанії Burisma.

Ключові факти

Згідно з судовими документами, минулого місяця Смирнов визнав себе винним у наданні неправдивих даних після того, як він повідомив своєму куратору у ФБР інформацію про те, що йому начебто відомо про те, що керівники Burisma Holdings виплатили по $5 млн Джо та Гантеру Байденам у 2015 році.

Гантер Байден входив до ради директорів Burisma, і ця посада протягом багатьох років привертала пильну увагу законодавців-республіканців.

Смирнов також зізнався в ухиленні від сплати податків.

Прокурори звернулися до окружного судді США Отіса Райта в Лос-Анджелесі з проханням засудити Смирнова до шести років позбавлення волі у федеральній вʼязниці.

«У 2020 році відповідач вирішив скористатися своїм довірчим становищем у ФБР, щоб надати неправдиву інформацію про одного з кандидатів на пост президента США у спробі вплинути на результат виборів», – написали прокурори у судовій заяві, маючи на увазі кампанію Джо Байдена 2020 року.

Контекст

Смирнов співпрацював із ФБР понад 10 років, у червні 2020 року висунув звинувачення щодо Байденів.

Згідно із судовими документами, Смирнов мав лише рутинні ділові відносини з українською компанією Burisma, які розпочалися в 2017 році. Польова служба ФБР розслідувала ці звинувачення та рекомендувала закрити справу серпні 2020 року, згідно з обвинувальними документами.

Республіканці не знайшли жодних доказів того, що Джо Байден діяв з корисливою метою чи брав хабарі, будучи віцепрезидентом в адміністрації Барака Обами.

У грудні 2024 року президент США Джо Байден помилував свого сина Гантера Байдена за злочини, які він «вчинив або міг вчинити» в період з 1 січня 2014 року до 1 грудня 2024 року. Рішення поширюється на всі злочини, включно з тими, за які Байдена-молодшого було визнано винним. Обраний президент Дональд Трамп назвав це «кричущим зловживанням».

Того ж місяця Смирнов зізнався у рамках угоди з прокуратурою, що надав неправдиві свідчення щодо отриманням президентом Байденом та його сином по $5 млн від української Burisma.