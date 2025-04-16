Рубіо і Віткофф вирушать до Франції для переговорів щодо України. Politico дізналася деталі візиту

Державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний посланець президента Стів Віткофф, якому доручено покласти край війнам в Україні та в секторі Газа, вирушать до Парижа наприкінці цього тижня, пише Politico із посиланням на два джерела, знайомі з підготовкою до поїздки.
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Ключові факти
- Очікується, що Віткофф зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном, а Рубіо поговорить зі своїм французьким колегою, міністром закордонних справ Жаном-Ноелем Барро.
- За словами американського чиновника, Рубіо цього тижня відвідає Париж, перш ніж вирушити до Африки.
- Чиновник, знайомий із підготовкою до поїздки, повідомив, що сторони обговорять Україну, Іран та торговельні відносини у звʼязку з погрозами Трампа запровадити мита.
- Це перший візит високопоставлених американських осіб до Франції з того часу, як віце-президент США Джей Ді Венс відвідав саміт із штучного інтелекту в лютому.
- Мита займатимуть чільне місце на порядку денному. Минулого тижня Макрон заявив, що рішення Трампа призупинити дію найжорсткіших мит на 90 днів пропонує лише паузу в напруженості.
Контекст
Президент Франції очолює європейські зусилля щодо надання Києву гарантій безпеки, включаючи розміщення так званих сил підтримки в Україні у разі перемирʼя.
Зустріч Макрона з Віткоффом відбудеться через кілька днів після зустрічі спецпредставника з президентом Росії Володимиром Путіним для обговорення можливого припинення вогню в Україні після того, як російсько-американські переговори зайшли в глухий кут в останні тижні.
Зустріч у Москві стала «ще одним кроком у переговорному процесі щодо припинення вогню», незважаючи на «розчарування» Трампа, за словами прес-секретаря Білого дому.
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