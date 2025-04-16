Рубіо і Віткофф вирушать до Франції для переговорів щодо України. Politico дізналася деталі візиту

Державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний посланець президента Стів Віткофф, якому доручено покласти край війнам в Україні та в секторі Газа, вирушать до Парижа наприкінці цього тижня, пише Politico із посиланням на два джерела, знайомі з підготовкою до поїздки.

Ключові факти

Очікується, що Віткофф зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном, а Рубіо поговорить зі своїм французьким колегою, міністром закордонних справ Жаном-Ноелем Барро.

За словами американського чиновника, Рубіо цього тижня відвідає Париж, перш ніж вирушити до Африки.

Чиновник, знайомий із підготовкою до поїздки, повідомив, що сторони обговорять Україну, Іран та торговельні відносини у звʼязку з погрозами Трампа запровадити мита.

Це перший візит високопоставлених американських осіб до Франції з того часу, як віце-президент США Джей Ді Венс відвідав саміт із штучного інтелекту в лютому.

Мита займатимуть чільне місце на порядку денному. Минулого тижня Макрон заявив, що рішення Трампа призупинити дію найжорсткіших мит на 90 днів пропонує лише паузу в напруженості.

Контекст

Президент Франції очолює європейські зусилля щодо надання Києву гарантій безпеки, включаючи розміщення так званих сил підтримки в Україні у разі перемирʼя.

Зустріч Макрона з Віткоффом відбудеться через кілька днів після зустрічі спецпредставника з президентом Росії Володимиром Путіним для обговорення можливого припинення вогню в Україні після того, як російсько-американські переговори зайшли в глухий кут в останні тижні.

Зустріч у Москві стала «ще одним кроком у переговорному процесі щодо припинення вогню», незважаючи на «розчарування» Трампа, за словами прес-секретаря Білого дому.