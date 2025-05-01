ЄС готує «план Б» на випадок відмови Трампа від мирних переговорів і зближення з Росією

ЄС готує запасний план щодо збереження економічних санкцій проти Росії на випадок, якщо адміністрація Трампа відмовиться від мирних переговорів щодо України та спробує зблизитися з Москвою. Про це Financial Times сказала висока представниця ЄС із зовнішніх відносин та політики безпеки Кая Каллас Кая Каллас.

Ключові факти

Каллас заявила, що Європа може зберегти санкції проти Росії, якщо Вашингтон почне скасовувати власні.

«Питання у тому, чи захочуть американці піти, – заявила Каллас. – Ми бачимо ознаки того, що вони розмірковують про те, чи варто їм залишити Україну і не намагатися укласти угоду з росіянами, тому що це складно».

Каллас заявила, що існує «план Б» щодо підтримки економічного тиску на Росію, якщо Угорщина заблокує продовження економічних санкцій ЄС у липні, але наголосив, що Брюссель, як і раніше, зосереджений на підтримці узгодженості дій усіх держав-членів.

«Є також «план Б», але нам потрібно працювати над «планом А», тому що в іншому випадку ви зосередитеся на «плані Б» і тоді це станеться», – сказала вона, додавши, що ведуться переговори з Вашингтоном та іншими міжнародними партнерами, щоб гарантувати збереження режиму західних санкцій.

Раніше FT повідомляла, що одним із варіантів є ухвалення санкцій національними урядами окремо з метою обійти угорське вето, наприклад, якщо Бельгія видасть королівський указ про заморожування російських державних активів на суму €190 млрд на бельгійській території.

Однак Каллас визнала, що в деяких столицях ЄС точаться дискусії про те, чи варто наслідувати приклад адміністрації Трампа, якщо вона відмовиться від України і перезавантажить відносини з Росією.

Вона заявила, що Брюссель та інші європейські столиці зосереджені на «продовженні роботи з американцями та спробах переконати їх, що результат цієї війни також у їхніх інтересах, що Росія насправді не отримує всього, чого хоче».

Каллас наголосила, що жодна країна ЄС не схвалить визнання Криму російським, а цей елемент пропозиції США є головною ʼчервоною лінієюʼ для Києва.

«У руках американців є інструменти, які вони можуть використовувати, щоб чинити тиск на Росію, щоб дійсно зупинити цю війну, – додала Каллас. – Президент Трамп сказав, що хоче, щоб вбивства припинилися. Він має чинити тиск на того, хто вбиває».

Контекст

Президент США Дональд Трамп пообіцяв якнайшвидше покласти край війні Росії проти України, проте за перші 100 днів свого перебування при владі йому не вдалося досягти мирної угоди.

У рамках своїх мирних пропозицій США запропонували зняти санкції проти Москви, запроваджені спільно з ЄС, та відновити економічну співпрацю з Росією у таких секторах, як енергетика. Угорщина погрожувала накласти вето на необхідне одноголосне голосування наприкінці липня для продовження режиму санкцій ЄС.

Пропозиції Трампа про економічне зближення з Москвою в рамках мирної угоди посилили побоювання, що деякі країни ЄС вимагатимуть, щоб Брюссель також зробив кроки щодо зняття санкцій проти Росії протягом найближчих місяців.

Європейські чиновники також стурбовані наслідками того, що США можуть дозволити своїм компаніям відновити економічну співпрацю з Росією, тоді як бізнесу з ЄС це, як і раніше, заборонено.