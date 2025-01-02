Україна налаштує програму Grain from Ukraine для співпраці із Сирією – Зеленський

Україна налаштує програму «Зерно з України» (Grain from Ukraine) для співпраці із сирійською адміністрацією, повідомив президент Володимир Зеленський. Перед цим він заслухав доповідь щодо візиту до Сирії міністра закордонних справ Андрія Сибіги та міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля.

Ключові факти

Зеленський повідомив, що доповідь стосувалася результатів переговорів у Дамаску, безпекових й економічних перспектив.

За словами президента, Україна допоможе всім зусиллям для стабілізації в Сирії.

«Налаштуємо програму «Зерно з України» для співпраці із сирійською адміністрацією та всіма партнерами, які готові підтримати», – написав Зеленський.

Президент заявив про має комунікувати з ЄС та США, щоб «підтримка була максимально сильною».

Контекст

8 грудня сирійські повстанці заявили про повалення 24-річного авторитарного правління Башара Асада. Він залишив країну на літаку й отримав притулок у Росії. Наступ очолило воєнізоване угруповання ісламізму «Хаят Тахрір аш-Шам» на чолі з Абу Мухаммадом аль-Джулані.

Після падіння режиму Асада Україна заявила про бажання відновити відносини з Сирією. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявляв, що Київ готовий «прокласти шлях до відновлення відносин у майбутньому та підтвердити підтримку сирійського народу». Про намір постачати продовольство Сирії раніше заявляв міністр аграрної політики Віталій Коваль.

27 грудня Україна направила 500 т пшеничного борошна до Сирії в межах гуманітарної програми «Зерно з України» у співпраці з Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП), повідомив президент Володимир Зеленський.

30 грудня Сибіга під час візиту до Дамаску зустрівся з главою нової адміністрації Сирії та лідером руху «Хаят Тахрір аш-Шам» Ахмед аль-Шараа (Абу Мухаммадом аль-Джулані). Сибіга заявив, що це перший візит офіційної делегації України до Сирії за багато років і він свідчить про готовність відкрити нову сторінку в двосторонніх відносинах із Сирією.