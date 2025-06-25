Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 70 млн фунтів (близько $96 млн), профінансований за рахунок відсотків від заморожених російських активів. Про це пише The Guardian 24 червня.
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Деталі
- До пакету увійдуть 350 сучасних ракет для ППО, виготовлених у Великій Британії та адаптованих для наземного запуску за рекордні три місяці.
- Видання зазначає, що Велика Британія вперше використала кошти, пов’язані з Росією, для фінансування зброї для України.
- Ракети застосовуватимуться із системами Raven, які постачає Британія. П’ять таких систем уже прямують до України, що доведе загальну кількість переданих Києву систем до 13.
- Виступаючи на саміті НАТО в Гаазі, Стармер заявив: «Росія, а не Україна, має платити за незаконну війну Путіна. Використання російських активів для зміцнення ППО України – наше право. Безпека України критично важлива для нас».
- Міністр оборони Джон Гілі наголосив, що ці ракети врятують життя, демонструючи здатність британської промисловості адаптуватися до вимог сучасної війни.
Контекст
У квітні Велика Британія надала Україні пакет військової допомоги на суму близько $1 млрд, призначений для закупівлі засобів протиповітряної оборони та артилерійських систем.
У травні Лондон оголосив про виділення $3 млрд, отриманих як прибуток від заморожених російських активів, для підтримки оборонних потреб України.
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