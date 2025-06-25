Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 70 млн фунтів (близько $96 млн), профінансований за рахунок відсотків від заморожених російських активів. Про це пише The Guardian 24 червня.

Деталі

До пакету увійдуть 350 сучасних ракет для ППО, виготовлених у Великій Британії та адаптованих для наземного запуску за рекордні три місяці.

Видання зазначає, що Велика Британія вперше використала кошти, пов’язані з Росією, для фінансування зброї для України.

Ракети застосовуватимуться із системами Raven, які постачає Британія. П’ять таких систем уже прямують до України, що доведе загальну кількість переданих Києву систем до 13.

Виступаючи на саміті НАТО в Гаазі, Стармер заявив: «Росія, а не Україна, має платити за незаконну війну Путіна. Використання російських активів для зміцнення ППО України – наше право. Безпека України критично важлива для нас».

Міністр оборони Джон Гілі наголосив, що ці ракети врятують життя, демонструючи здатність британської промисловості адаптуватися до вимог сучасної війни.

Контекст

У квітні Велика Британія надала Україні пакет військової допомоги на суму близько $1 млрд, призначений для закупівлі засобів протиповітряної оборони та артилерійських систем.

У травні Лондон оголосив про виділення $3 млрд, отриманих як прибуток від заморожених російських активів, для підтримки оборонних потреб України.