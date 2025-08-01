У Сенаті США представили новий двопартійний законопроєкт про підтримку України, який передбачає виділення $54,6 млрд протягом 2025-2027 фінансових років. Про це пишуть Axios і The Hill . Законопроєкт спрямований на зміцнення військової спроможності України, підтримку американської оборонної промисловості та посилення економічного тиску на Росію через конфіскацію її активів.

Деталі

Авторами документа є сенаторки Джин Шахін (Демократична партія, Нью-Гемпшир) і Ліза Меркавскі (Республіканська партія, Аляска).

Очікується, що основна частина фінансування, $30 млрд, піде на пряму безпекову допомогу Україні до 2027 року, а $3 млрд – на іноземне військове фінансування.

Законопроєкт розширює президентські повноваження (PDA) до $6 млрд щорічно для передачі зброї зі складів армії США без погодження Конгресу. Автори законопроєкту планують спрямувати: $600 млн на підтримку українських правоохоронних органів і антикорупційні програми, $50 млн – на розслідування воєнних злочинів. Окремо передбачено $1 млрд на тристоронню ініціативу з розробки дронів разом з Україною і Тайванем.

Фінансування частково покриватиметься за рахунок конфіскованих російських активів, зокрема через використання відсотків від них, інвестування чи оподаткування прибутків. Законопроєкт також пропонує використовувати кошти від продажу конфіскованої зброї недержавних акторів або її передачу Україні.

Пріоритет надається закупівлі американської військової техніки союзниками для подальшої передачі Києву. Документ кодифікує «мінеральну угоду» з Україною (Фонд реконструкції України) та відновлює робочу групу з пошуку активів російських олігархів, розпущену адміністрацією Трампа в лютому 2025 року.

Законопроєкт доповнює санкційний акт Грема-Блюменталя, спрямований на руйнівні санкції проти російської економіки. Він позиціонується як інструмент для президента Трампа, щоб змусити Путіна до переговорів, одночасно встановлюючи запобіжники проти обмеження допомоги Україні.

Це реагує на дії адміністрації Трампа, зокрема паузу в обміні розвідданими в березні 2025 року та призупинення постачання зброї Пентагоном у липні 2025 року. Документ також створює робочу групу для аналізу уроків війни в Україні, зокрема щодо протидії атакам БПЛА.

Сенаторка Шахін зазначила, що законопроєкт підтримує американську оборонну промисловість і дозволяє США вчитися на бойових інноваціях України, демонструючи рішучість проти агресії Кремля.

Меркавскі додала, що документ підтверджує відданість США суверенітету України, використовує конфісковані російські активи для притягнення агресора до відповідальності та зміцнює військову готовність США і союзників, зокрема Тайваню.

Контекст

З 1 липня США тимчасово призупинили постачання окремих видів озброєнь Україні для проведення внутрішнього аудиту, що викликало різку критику з боку демократів і частини республіканців. В Україні наголосили, що затримки можуть серйозно вплинути на її оборонні можливості. 3 липня президент США Дональд Трамп уточнив, що поставки зброї не зупинені повністю.

Під час телефонної розмови з Трампом президент України Володимир Зеленський повідомив про досягнення домовленостей щодо поглиблення співпраці у сфері ППО, спільного виробництва озброєнь, інвестицій та закупівель. США відновили постачання 155-мм артилерійських снарядів і реактивних боєприпасів GMLRS.

14 липня Трамп оголосив про нову угоду між США та НАТО, яка передбачає постачання Україні зброї, профінансованої європейськими країнами. За його словами, США зосередяться на виробництві озброєнь, зокрема систем ППО Patriot, які дозволено передавати Україні, без прямого фінансування з американського бюджету.

«Ми виробляємо найкращу у світі зброю, ракети й техніку, і європейські партнери це визнають. Угода досягнута – ми постачаємо, вони платять», – заявив Трамп.

Трамп також зазначив, що деякі країни НАТО, зокрема Німеччина, можуть закуповувати американську зброю для власних потреб, передаючи Україні озброєння зі своїх арсеналів.