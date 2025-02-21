ЄС планує збільшити постачання газу зі США для заміни російських поставок

ЄС пообіцяв відмовитися від російського викопного палива до 2027 року у відповідь на вторгнення в Україну в 2022 році. У той час як постачання російського трубопровідного газу впало, ЄС збільшив імпорт російського скрапленого природного газу минулого року.

Європейський союз прагнутиме закуповувати більше газу в інших країн, включаючи США, щоб замінити російські постачання, а також розширити використання відновлюваних джерел енергії, щоб скоротити загальну залежність від цього палива, заявив єврокомісар з енергетики Ден Йоргенсен, пише Reuters 21 лютого. Також блок планує посилити контроль на газовому ринку, щоб запобігти стрибкам цін.

Ключові факти

«Замість того, щоб використовувати гроші платників податків, гроші громадян, для оплати газу, доходи від якого йдуть у військову скарбницю Путіна, нам потрібно переконатися, що ми виробляємо власну енергію», – заявив комісар ЄС з енергетики Ден Йоргенсен у спільному інтервʼю ЗМІ.

Йоргенсен сказав, що Брюссель готує зміни у правила для прискорення будівництва відновлюваних джерел енергії. Він сказав, що для галузей промисловості та опалення будинків, де газ не може бути швидко замінений електрикою, ЄС активізує зусилля щодо пошуку альтернативних джерел постачання. «А потім моя робота — переконатися, що це дешево і не російське», — сказав він.

«Потреба в газі все одно буде, і нам доведеться шукати інші джерела, окрім Росії, а це також може означати більший імпорт із США», – пояснив він.

Минулого тижня європейські базові ціни на газ зросли до дворічного максимуму.

Йоргенсен підтвердив, що Єврокомісія працює над посиленням контролю за газовим ринком, щоб уникнути спекулятивної торгівлі, що викликає стрибки цін, і наступного тижня запропонує фінансові інструменти, покликані відокремити роздрібні ціни на електроенергію від високих цін на газ.

Правила ринку електроенергії ЄС означають, що незважаючи на швидке розширення використання відновлюваних джерел енергії в Європі, ціна на газ продовжує визначати ціну на електроенергію, яку сплачують багато європейських споживачів.

Контекст

Президент США Дональд Трамп ще до вступу на посаду у січні попередив, що ЄС зіткнеться з торговим митом, якщо не збільшить імпорт нафти та газу зі Сполучених Штатів.

Європейська комісія не закуповує газ безпосередньо, але розробила плани щодо взаємодії з постачальниками СПГ та розгляду можливості інвестування в інфраструктуру експорту СПГ за кордоном, щоб спробувати укласти більш довгострокові контракти зі стабільними цінами, як випливає з проектів документів, опублікованих Reuters раніше.

Відповідно до законодавства ЄС, європейські газові контракти мають закінчитися до 2049 року, щоб відповідати меті блоку боротьби зі зміною клімату — досягненню нульових викидів до 2050 року.

Вартість поставленого до ЄС російського СПГ у 2024-му становила €7,32 млрд, наводив оцінку Crea The Guardian. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у грудні заявляв, що ЄС варто переорієнтуватися на американський СПГ, а потім пропонував закачувати американський газ в українські сховища.

Чому європейський імпорт російського СПГ сягнув рекордних показників, на чому наполягатиме Україна та яких дій чекати від Трампа – читайте тут.