ЄС може ввести тимчасове обмеження цін на газ для компенсації розбіжностей із США – FT

Брюссель розглядає можливість запровадження нових повноважень щодо тимчасового обмеження цін на газ у ЄС, які нещодавно досягли рекордних рівнів у порівнянні з цінами у США, пише Financial Times 12 лютого із посиланням на три джерела, поінформовані про перебіг переговорів. Два чиновники ЄС заявили, що йдеться і про запобігання підвищенню цін на газ трейдерами влітку, коли країни запасаються паливом перед наступною зимою.

Ключові факти

У стратегічному документі, який буде представлено наступного місяця, мають бути викладені шляхи підтримки важкої промисловості ЄС, оскільки підприємствам доводиться вирішувати численні проблеми, включаючи агресивні торговельні заходи президента США Дональда Трампа та амбітний перехід ЄС до зеленої економіки.

Два високопосадовці блоку заявили, що плани також включатимуть заходи, які не дозволять трейдерам підвищувати ціни на газ влітку, оскільки європейські країни запасаються паливом напередодні наступної зими.

Один дипломат ЄС сказав, що деякі держави-члени, ймовірно, «неохоче» ставитимуться до встановлення цінової межі. Німеччина та Нідерланди були серед країн, які виступали проти попередньої межі.

Переговори про механізми обмеження цін, хоча вони наразі й перебувають на ранній стадії, викликали негативну реакцію з боку галузевих груп, які застерігають від підриву «довіри» на європейському ринку.

Одинадцять груп, включаючи Europex, асоціацію європейських енергетичних бірж, та AFME, лобістську групу фінансових ринків, надіслали у 11 лютого листа президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн. У листі, з яким ознайомилася Financial Times, сказано: «Ми вважаємо, що цей захід, якщо він буде оголошений, може мати негативні наслідки, для стабільності європейських енергетичних ринків і безпеки поставок на всьому континенті».

У листі також йдеться, що обмеження цін на газ «підірве довіру» до європейського еталонного головного центру торгівлі та врегулювання цін на газ Title Transfer Facility. Це також може спонукати світову газову спільноту перейти до інших цін, які в основному перебувають за межами ЄС.

Контекст

Цього тижня європейські ціни на природний газ досягли найвищого рівня за останні два роки, частково через низькі температури та відсутність вітру, що ускладнює виробництво відновлюваної енергії. Вони втричі-вчетверо вищі, ніж у США, що створює критичний барʼєр для європейських компаній.

ЄС вперше запропонував запровадити аналогічний ліміт у 2022 році, у розпал енергетичної кризи блоку, що послідував за постійним скороченням постачання газу Росією її європейським сусідам після повномасштабного вторгнення в Україну. Ліміт так і не був введений, оскільки ціни залишалися нижчими за контрольний показник у €180 за МВт·год.

Будь-яке втручання також може завадити зусиллям блоку щодо запобігання тарифному наступу Трампа, якщо ЄС не закуповуватиме більше скрапленого природного газу в США.