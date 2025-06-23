Канаді 22 червня запустили першу чергу заводу LNG Canada, який стане найбільшим і першим у країні підприємством для експорту скрапленого природного газу. Про це пише Reuters.
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Деталі
- Завод розташований на тихоокеанському узбережжі, що забезпечує коротший шлях до азійських ринків порівняно з американськими підприємствами на узбережжі Мексиканської затоки.
- На повну потужність завод зможе експортувати 14 млн тонн СПГ щорічно. Наразі працює лише перша установка зрідження (5,6 млн тонн на рік), яка через технічні проблеми з однією з ліній функціонує частково.
- Проєкт реалізується спільним підприємством за участі Shell, Petronas, PetroChina, Mitsubishi Corporation та Kogas.
- Перше відвантаження танкера заплановане на кінець червня. За даними відстеження суден, до порту Кітімат, де розташований завод, прямує газовоз Gaslog Glasgow.
- Після повного запуску LNG Canada експорт канадського газу до США, ймовірно, скоротиться, оскільки канадські компанії отримають новий канал збуту.
Контекст
До цього США були єдиним ринком для канадського газу, який у 2024 році експортувався трубопроводами в обсязі близько 243 млн кубічних метрів на день.
На тихоокеанському узбережжі Канади також зводяться два менші LNG-термінали – Woodfibre LNG і Cedar LNG, запуск яких очікується у 2027-2028 роках.
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