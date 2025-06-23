Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Канада запустила перший завод для експорту скрапленого природного газу

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Канаді 22 червня запустили першу чергу заводу LNG Canada, який стане найбільшим і першим у країні підприємством для експорту скрапленого природного газу. Про це пише Reuters.

Купуйте передплату з економією 25% на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, за ціною 1799 грн замість 2400 грн.

Деталі 

  • Завод розташований на тихоокеанському узбережжі, що забезпечує коротший шлях до азійських ринків порівняно з американськими підприємствами на узбережжі Мексиканської затоки.
  • На повну потужність завод зможе експортувати 14 млн тонн СПГ щорічно. Наразі працює лише перша установка зрідження (5,6 млн тонн на рік), яка через технічні проблеми з однією з ліній функціонує частково. 
  • Проєкт реалізується спільним підприємством за участі Shell, Petronas, PetroChina, Mitsubishi Corporation та Kogas.
  • Перше відвантаження танкера заплановане на кінець червня. За даними відстеження суден, до порту Кітімат, де розташований завод, прямує газовоз Gaslog Glasgow.
  • Після повного запуску LNG Canada експорт канадського газу до США, ймовірно, скоротиться, оскільки канадські компанії отримають новий канал збуту. 

Контекст 

До цього США були єдиним ринком для канадського газу, який у 2024 році експортувався трубопроводами в обсязі близько 243 млн кубічних метрів на день.

На тихоокеанському узбережжі Канади також зводяться два менші LNG-термінали – Woodfibre LNG і Cedar LNG, запуск яких очікується у 2027-2028 роках.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні