Канаді 22 червня запустили першу чергу заводу LNG Canada, який стане найбільшим і першим у країні підприємством для експорту скрапленого природного газу. Про це пише Reuters .

Деталі

Завод розташований на тихоокеанському узбережжі, що забезпечує коротший шлях до азійських ринків порівняно з американськими підприємствами на узбережжі Мексиканської затоки.

На повну потужність завод зможе експортувати 14 млн тонн СПГ щорічно. Наразі працює лише перша установка зрідження (5,6 млн тонн на рік), яка через технічні проблеми з однією з ліній функціонує частково.

Проєкт реалізується спільним підприємством за участі Shell, Petronas, PetroChina, Mitsubishi Corporation та Kogas.

Перше відвантаження танкера заплановане на кінець червня. За даними відстеження суден, до порту Кітімат, де розташований завод, прямує газовоз Gaslog Glasgow.

Після повного запуску LNG Canada експорт канадського газу до США, ймовірно, скоротиться, оскільки канадські компанії отримають новий канал збуту.

Контекст

До цього США були єдиним ринком для канадського газу, який у 2024 році експортувався трубопроводами в обсязі близько 243 млн кубічних метрів на день.

На тихоокеанському узбережжі Канади також зводяться два менші LNG-термінали – Woodfibre LNG і Cedar LNG, запуск яких очікується у 2027-2028 роках.