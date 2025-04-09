Євросоюз у відповідь на мита США націлився на «червоні» штати. Politico дізнався деталі

Єврокомісія готує відповідь на мита, оголошені адміністрацією Дональда Трампа. Заходи передбачають мита до 25% на американські товари сукупною вартістю близько €22,1 млрд, пише Politico . Країни ЄС проведуть голосування щодо нових мит 9 квітня і серйозних заперечень не очікується.

Ключові факти

Згідно з внутрішнім документом, з яким ознайомилося видання, до списку увійшли звичайні сільськогосподарські та промислові товари, такі як соя, мʼясо, тютюн, залізо, сталь та алюміній.

За даними видання, ЄС «виявив незвичну креативність» і одночасно спрямував «порцію пасивної агресії на заподіяння болю електорату Трампа».

За даними аналізу торгових даних за 2024 рік, загалом мита ЄС мають становити до $13,5 млрд на експорт із «червоних» штатів, де республіканець Трамп отримав найбільшу підтримку під час виборів.

Головна ціль європейських мит – соя, 82,5% якої із США в ЄС постачає Луїзіана, рідний штат спікера палати представників Майка Джонсона.

Інфографіка: Politico

ЄС також націлений на яловичину з Канзасу та Небраски, птицю з Луїзіани, автомобільні деталі з Мічигану, цигарки з Флориди та вироби з деревини з Північної Кароліни, Джорджії та Алабами.

Хоча Єврокомісія зрештою виключила віскі з остаточного проекту після успішного лобіювання з боку Франції, Італії та Ірландії, до нього були включені інші більш вузькоспеціалізовані товари, покликані завдати найбільших збитків експортерам у «республіканських» штатах.

До них відносяться (але не обмежуються ними) морозиво з Арізони, носові хустки з Південної Кароліни, електроковдри з Алабами, краватки та метелики з Флориди та пральні машини з Вісконсіна. Макарони з Флориди і Південної Кароліни також зіткнуться з підвищенням мит, а ще жіночі пеньюари з Огайо та Кентуккі.

Контекст

Після повернення до Білого дому в січні Трамп ввів 20% мита на всі товари з Китаю; пригрозив запровадженням 25% мит на більшість товарів із Канади та Мексики та відклав їх запровадження; ввів високі мита на імпорт сталі та алюмінію; оголосив про введення 25% мит на імпортні автомобілі; та анонсував, що 2 квітня оприлюднив глобальні взаємні мита.

Блок із 27 країн стикається з 25-відсотковими імпортними митами на сталь, алюміній і автомобілі, а також «митами у відповідь» у розмірі 20% майже на всі інші товари в рамках політики Трампа, яка торкнеться країн, які, за його словами, встановлюють перешкоди для імпорту зі США.

7 квітня президент Трамп заявив, що США отримують «мільярди доларів на тиждень» від мит, що вже діють. «Ціни на нафту знизилися, процентні ставки знизилися (повільна ФРС повинна знизити ставки!), ціни на продукти харчування знизилися, інфляції немає», – написав він.

Міністри Євросоюзу 7 квітня загалом погодилися віддати пріоритет переговорам, а не заходам у відповідь на взаємні мита президента США Дональда Трампа, попри підготовку першого пакету контрзаходів, Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий вести переговори щодо тарифного пакту «нуль на нуль» на промислові товари. Остаточний список буде ухвалено 15 квітня. Мита на продукцію почнуть діяти цього дня для першого набору заходів, а 15 травня – для решти.

Трамп закликав Євросоюз взяти на себе зобовʼязання закупити американські енергоносії на $350 млрд, щоб отримати відстрочку від масштабних мит. Він відхилив пропозицію Брюсселя про мито «нуль на нуль» на автомобілі та промислові товари.