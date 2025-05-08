ЄС відкладе заходи у відповідь проти США, щоб уникнути конфлікту із Трампом на саміті НАТО – FT

Столиці ЄС закликають Брюссель утриматися від будь-яких можливих заходів у відповідь на мита Дональда Трампа до саміту НАТО в червні, стверджуючи, що пріоритетом має стати угода з президентом США з середньострокової безпеки Європи, пише Financial Times 8 травня із посиланням на дипломатів та офіційних осіб.

Ключові факти

Європейські уряди закликають відкласти прийняття будь-яких важливих рішень, повʼязаних із США, доти, доки не стануть зрозумілими результати зустрічі НАТО наступного місяця в Гаазі.

Чиновники НАТО також закликають максимально скоротити масштаби саміту військового альянсу, щоб звести до мінімуму ймовірність зіткнень із Трампом на тлі глибокої невизначеності щодо того, що він може зробити на цьому заході.

Поряд із інтенсивними переговорами між ключовими європейськими лідерами та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте про те, як утихомирити Трампа на зустрічі 24–25 червня, столиці також закликають Європейську комісію уникати протидії Білому дому напередодні зустрічі.

За словами офіційних осіб, це включало уникнення провокаційних публічних дискусій про торгові заходи у відповідь на мита Трампа, відстрочення рішень з оборонних закупівель, які передбачали прямий вибір між європейськими та американськими варіантами, а також уникнення критики підходу США до України та їхньої риторики щодо анексії Гренландії.

«Напередодні Гааги панує велика нервозність, і спільна ідея полягає в тому, щоб зробити все можливе, щоб доставити туди [Трампа], сказати йому те, що він хоче почути, і відпустити його звідти без будь-якої катастрофи», – сказав один із високопосадовців ЄС, який брав участь в обговореннях.

Хоча ЄС і НАТО – це різні організації, членами обох організацій, що базуються в Брюсселі, є 23 країни, а Рютте має тісні робочі відносини з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн.

Чиновники США повідомили своїх союзників по НАТО, що хоча Трамп і планує бути присутнім на саміті, він може ухвалити рішення про скасування зустрічі, якщо серед 31 інших членів НАТО не буде заздалегідь досягнуто згоди про виділення великих коштів і прийняття на себе більшої відповідальності за захист Європи.

«Гроші, гроші, гроші, – сказав один європейський дипломат, який брав участь у підготовці. – Він (Трамп) не хоче говорити ні про що інше, а [додаткові теми] можуть почекати». За словами чиновників, це може призвести до різкого зниження значущості основних напрямів політики, які обговорювалися на попередніх щорічних самітах, включаючи заявку України на членство, відносини з азіатськими країнами-партнерами та питання, повʼязані зі зміною клімату.

Контекст

Спочатку очікувалося, що саміт НАТО у Гаазі стане значущою подією, втім його вже скоротили до двох днів, і на Рютте чинять вплив союзні столиці, вимагаючи скоротити кількість обговорень між лідерами до мінімуму, щоб знизити ризик виникнення конфлікту з Трампом.

Багато європейських лідерів побоюються можливого повторення саміту НАТО 2018 року, коли Трамп на другий день переговорів під час свого першого терміну на посаді президента погрожував вийти з альянсу.

Раніше Трамп зажадав від європейських союзників взяти на себе зобовʼязання витрачати 5% ВВП на оборону й ухвалити план щодо «врівноваження» відповідальності за оборону континенту, який десятиліттями покладався на США.