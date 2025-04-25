Зняття санкцій з РФ, відмова від НАТО, контроль територій. Reuters опублікувало текст мирного плану США і відповідь України та Європи

США на переговорах у Парижі 17 квітня представили остаточну пропозицію щодо припинення війни Росії в Україні. Агентство Reuters ознайомилося з текстом пакету пропозицій і 25 квітня опублікувало документ повністю без змін. Також агентство оприлюднило другий документ, який містить пропозиції, які представники України та країн Європи передали Вашингтону після переговорів у Лондоні 23 квітня.

Ключові факти

Основні розбіжності у двох документах стосуються послідовності вирішення територіальних питань, зняття санкцій із Росії, гарантій безпеки.

Щодо території, пропозиції США передбачали юридичне визнання контролю Росії над Кримом, а також фактичне визнання контролю Росії над територіями України, які контролюються силами Москви. Європейський та український документ навпаки відкладає докладне обговорення території до укладення угоди про припинення вогню, і документ не згадує визнання російського контролю над якоюсь українською територією.

Щодо безпеки України, то в документі США йдеться, що Україна матиме «надійні гарантії безпеки» з європейськими та іншими дружніми державами, які виступають як гаранти. Жодних додаткових подробиць з цього приводу не наводиться, але йдеться про те, що Україна не прагнутиме вступити до НАТО.

Другий документ більш конкретний: у ньому йдеться про те, що не буде жодних обмежень на українські сили та жодних обмежень на розміщення союзниками України своїх військових сил на її території. У ньому пропонуються надійні гарантії безпеки для Києва, у тому числі з боку Сполучених Штатів із посиланням на положення НАТО про взаємну оборону.

Що стосується економічних заходів, то в пропозиціях спецпосланця президента США Стіва Віткоффа йдеться про те, що санкції з Росії будуть зняті. У контрпропозиціях сказано, що санкції будуть «поступово помʼякшені після досягнення сталого миру» і що вони можуть бути відновлені, якщо Росія порушить умови мирної угоди.

Пропозиція США

Припинення вогню

Постійне припинення вогню

Обидві сторони негайно розпочинають переговори щодо технічної реалізації

Гарантії безпеки України

Україна отримує надійні гарантії безпеки

Держави-гаранти являтимуть собою спеціальну групу європейських держав та бажаючих неєвропейських держав

Україна не намагатиметься вступити до НАТО

Україна може прагнути до членства в ЄС

Території

США юридично визнають контроль Росії над Кримом

США фактично визнають контроль Росії над Луганщиною

США фактично визнають контроль Росії над частинами Запоріжжя, Донеччини та Херсонщини

Україна повертає собі територію у Харківській області

Україна відновлює контроль над Запорізькою АЕС через керування станцією з боку США, при цьому електроенергія розподілятиметься між обома сторонами, а також над Каховською ГЕС

Україна має безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою

Економіка

США та Україна реалізують економічну співпрацю/угоду про корисні копалини

Україна буде повністю відновлена ​​та отримає фінансову компенсацію

Санкції проти Росії, запроваджені внаслідок цієї війни з 2014 року, буде знято

Економічна співпраця США та Росії у сфері енергетики та інших промислових секторів

Пропозиції України та Європи

Також агентство ознайомилося з текстом пакета пропозицій, які були передані американській стороні на переговорах у Лондоні 23 квітня українськими та європейськими офіційними особами.

Припинення вогню

Взяти на себе зобовʼязання щодо повного та беззастережного припинення вогню в небі, на суші та на морі

Обидві сторони негайно вступають у переговори щодо технічної реалізації за участю США та європейських країн. Це відбувається паралельно з підготовкою порядку денного для повної мирної угоди

Моніторинг припинення вогню під керівництвом США та за підтримки третіх країн

Росія має беззастережно повернути всіх депортованих та незаконно переміщених українських дітей. Обмін усіх військовополонених (принцип «всіх на всіх»). Росія має звільнити всіх цивільних полонених

Гарантії безпеки України

Україна отримує надійні гарантії безпеки, у тому числі від США, поки серед союзників немає консенсусу щодо членства в НАТО

Жодних обмежень для Збройних сил України

Держави-гаранти будуть спеціальною групою європейських країн і бажаючих неєвропейських країн. Жодних обмежень на присутність, озброєння та операції дружніх іноземних сил на території України

Україна прагне вступу до ЄС

Територія

Територіальні питання обговорюватимуться та вирішуватимуться після повного та беззастережного припинення вогню

Територіальні переговори розпочинаються з визначення лінії контролю

Україна відновлює контроль над Запорізькою АЕС за участю США, а також над Каховською ГЕС

Україна має безперешкодний прохід Дніпром та контроль над Кінбурнською косою

Економіка

США та Україна реалізують угоду про економічне співробітництво/доставку корисних копалин

Україна буде повністю відновлена ​​та отримає фінансову компенсацію, у тому числі за рахунок російських суверенних активів, які залишаться замороженими доти, доки Росія не відшкодує збитки Україні

Санкції США, введені проти Росії з 2014 року, можуть бути поступово помʼякшені після досягнення стійкого миру та відновлені у разі порушення мирної угоди

Контекст

Трамп, який хоче, щоб його запамʼятали як миротворця, неодноразово заявляв, що хоче покласти край «кровопролиттю» в Україні, яке його адміністрація називає «проксі-війною» між Сполученими Штатами та Росією.

Адміністрація Трампа представила Києву проєкт угоди за принципом «або погоджуйся, або йди» з вкрай вигідними для Москви умовами, включаючи визнання США суверенітету Росії над Кримом через 11 років після того, як та анексувала український півострів, порушуючи міжнародне право.

Президент Володимир Зеленський відмовився визнати суверенітет Росії над будь-якою територією, яку вона захопила з 2014 року.

23 квітня Трамп обрушився з критикою на позицію Зеленського, назвавши її «вкрай шкідливою» для його мирних зусиль.

Вимоги президента США Дональда Трампа про те, щоб Україна офіційно визнала анексію Криму у рамках мирної угоди з Росією, раптово поставили європейські столиці перед болісним вибором: залишатися на боці Києва чи стати на бік Вашингтона. За словами європейського чиновника, питання Криму і майбутніх прагнень України до членства в НАТО – це «червоні лінії» для ЄС.

Українська делегація під час переговорів у Лондоні 23 квітня передала США свої пропозиції про завершення російсько-української війни. The Telegraph із посиланням на проєкт документа писало, що Київ висунув п’ять ключових вимог.