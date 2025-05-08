ЕС отложит ответные меры против США, чтобы избежать конфликта с Трампом на саммите НАТО – FT

Столицы ЕС призывают Брюссель воздержаться от любых возможных мер в ответ на пошлины Дональда Трампа до саммита НАТО в июне, утверждая, что приоритетом должно стать соглашение с президентом США по среднесрочной безопасности Европы, пишет Financial Times 8 мая со ссылкой на дипломатов и официальных лиц.

Ключевые факты

Европейские правительства призывают отложить принятие любых важных решений, связанных с США, до тех пор, пока не станут понятны результаты встречи НАТО в следующем месяце в Гааге.

Чиновники НАТО также призывают максимально сократить масштабы саммита военного альянса, чтобы свести к минимуму вероятность столкновений с Трампом на фоне глубокой неопределенности, что он может сделать на этом мероприятии.

Наряду с интенсивными переговорами между ключевыми европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте о том, как утихомирить Трампа на встрече 24–25 июня, столицы также призывают Европейскую комиссию избегать противодействия Белому дому накануне встречи.

По словам официальных лиц, это включало избегание провокационных публичных дискуссий о торговых мерах в ответ на пошлины Трампа, отсрочку решений по оборонным закупкам, которые предусматривали прямой выбор между европейскими и американскими вариантами, а также избегание критики подхода США к Украине и их риторики по аннексии Гренландии.

«Накануне Гааги царит большая нервозность, и общая идея состоит в том, чтобы сделать все возможное, чтобы доставить туда [Трампа], сказать ему то, что он хочет услышать, и отпустить его оттуда без всякой катастрофы», – сказал один из чиновников ЕС, участвовавший в обсуждениях.

Хотя ЕС и НАТО – это разные организации, членами обеих организаций, базирующихся в Брюсселе, являются 23 страны, а у Рютте тесные рабочие отношения с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Чиновники США сообщили своим союзникам по НАТО, что хотя Трамп и планирует присутствовать на саммите, он может принять решение об отмене встречи, если среди 31 других членов НАТО не будет заранее достигнуто соглашение о выделении больших средств и принятии на себя большей ответственности за защиту Европы.

«Деньги, деньги, деньги, – сказал один европейский дипломат, участвовавший в подготовке. – Он (Трамп) не хочет говорить ни о чем другом, а [дополнительные темы] могут подождать». По словам чиновников, это может привести к резкому снижению значимости основных направлений политики, которые обсуждались на предыдущих ежегодных саммитах, включая заявку Украины на членство, отношения с азиатскими странами-партнерами и вопросы, связанные с изменением климата.

Контекст

Сначала ожидалось, что саммит НАТО в Гааге станет значимым событием, впрочем, его уже сократили до двух дней, чтобы снизить риск возникновения конфликта с Трампом.

Многие европейские лидеры опасаются возможного повторения саммита НАТО 2018 года, когда Трамп на второй день переговоров во время своего первого срока на посту президента угрожал выйти из альянса.

Ранее Трамп потребовал от европейских союзников взять на себя обязательство тратить 5% ВВП на оборону и принять план по уравновешиванию ответственности за оборону континента, который десятилетиями возлагался на США.