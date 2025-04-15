Брюссель вивчає варіанти розірвання європейськими компаніями газових угод з РФ – FT

Російський газ зараз становить лише 11% поставок блоку трубопроводом порівняно з майже двома пʼятими в 2022 році, але обсяги російського скрапленого природного газу (СПГ) значно зросли за останні три роки.

Європейська комісія вивчає газові контракти з РФ та можливість оголошення форс-мажору, що дозволило б імпортерам вийти зі своїх зобовʼязань без сплати додаткових зборів, пише Financial Times із посиланням на трьох чиновників.

Ключові факти

Брюссель вивчає правові варіанти, які б дозволили європейським компаніям розірвати довгострокові газові контракти з Росією, не сплачуючи Москві величезні штрафи. «Якщо вся ідея полягає не в тому, щоб платити Росії, то [виплата компенсації] підірве всю мету», — сказав один із чиновників ЄС.

Цей крок наголошує на боротьбі ЄС за те, щоб відмовитись від російської енергії та позбавити Кремль доходів для війни в Україні.

Юристи Єврокомісії вивчають правові варіанти в рамках дорожньої карти, згідно з якою блок позбавиться російського викопного палива до 2027 року. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила Financial Times, що план має бути опублікований через «три-чотири тижні».

Складність для юристів Єврокомісії полягає в тому, що контракти є секретними та, як правило, різняться. Використання війни в Україні для оголошення форс-мажору може бути юридично недостатнім, сказав один чиновник ЄС.

Порти Франції, Іспанії та Бельгії є основними імпортними хабами для російського СПГ. Московський завод Ямал СПГ, як і раніше, має контракти з деякими з найбільших енергетичних компаній ЄС, включаючи Shell і Naturgy.

Аналітичний центр Bruegel, що базується в Брюсселі, цього місяця виступив на користь мит, а не повної заборони на імпорт російського газу, зазначивши, що перше принесе дохід ЄС і змусить російських постачальників знизити ціни, щоб залишатися конкурентоспроможними. На відміну від санкцій для схвалення мит потрібна лише підтримка більшості держав-членів ЄС.

«Терміново необхідний ефективний загальний інструмент з імпорту російського газу, оскільки в іншому випадку Росія може знову використати (перспективу) вибіркових поставок газу для розпалювання глибоких розбіжностей між державами-членами», – сказано у повідомленні.

Незважаючи на тиск із боку Брюсселя, країни ЄС не примушують компанії до скорочення контрактів на постачання СПГ з Росією через побоювання, що це призведе до зростання цін, коли компанії стикаються з геополітичною нестабільністю та високими витратами.

Контекст

У період з лютого 2024 року по лютий 2025 року ЄС заплатив Росії €21,9 млрд за нафту та газ, за даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).

На відміну від російського вугілля, газ не потрапив під заборону імпорту, тоді як ЄС заборонив 90% імпорту нафти з Москви. Імпорт газу, що поставляється країною, збільшився приблизно на 60% за останні три роки, але загальний експорт російського газу в блок, як і раніше, залишається найнижчим з 2022 року.

Дорожня карта ЄС, що спочатку передбачалася до публікації в березні, була відкладена частково через побоювання, що будь-яке подальше законодавство буде заблоковано Угорщиною і Словаччиною, на частку яких в даний час припадає більша частина трубопровідного газу, що надходить до ЄС.

План зʼявився у критичний момент для ЄС, оскільки він також вивчає енергетичну угоду зі США для протидії митному режиму президента Дональда Трампа. США вже є найбільшим постачальником скрапленого природного газу в блок і розглядаються як очевидна заміна будь-якого подальшого скорочення постачання російського палива.

Дорожню карту також було відкладено через ранні обговорення майбутнього трубопроводу Nord Stream, що зʼєднує Німеччину та Росію, які відновилися на тлі зусиль США з припинення війни в Україні, а також включення закупівель газу до торговельних переговорів з адміністрацією Трампа.