США запровадять нові візові обмеження для громадян 43 країн, включно з Росією та Білоруссю – NYT

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість суттєвого посилення правил в’їзду до США для громадян 43 країн, серед яких можуть опинитися Росія, Білорусь та країни Близького Сходу, Африки й Азії. Про це пише The New York Times із посиланням на джерела.

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За їхніми даними, проєкт списку країн із потенційними обмеженнями розробили Держдепартамент США спільно зі службами безпеки.

Список поділено на три категорії: «червоний» (11 країн із повною забороною в’їзду), «помаранчевий» (10 країн, включно з Росією та Білоруссю, із суттєвими обмеженнями на туристичні й імміграційні візи, але можливістю в’їзду для заможних бізнесменів після співбесіди) та «жовтий» (22 країни, які матимуть 60 днів на виправлення недоліків із ризиком потрапляння до вищих категорій).

Причиною обмежень можуть стати недостатнє надання інформації про мандрівників, слабкі заходи безпеки при видачі паспортів чи продаж громадянства особам із «заборонених» держав.

Серед країн, що можуть увійти до списку, називають Афганістан, який із 2021 року контролює «Талібан». Поки неясно, чи зачеплять зміни чинні візи та грін-карти й чи будуть їх анулювати.

The New York Times

Контекст

Однією з головних передвиборчих обіцянок Дональда Трампа був старт програми масової депортації іммігрантів, яку він почав втілювати в життя. У своїй інавгураційній промові він проголосив «національний надзвичайний стан на Південному кордоні», пообіцявши зупинити незаконні перетини та повернути мільйони «нелегальних злочинців» до їхніх країн.

20 січня Трамп підписав укази, які залучають військових до співпраці з Міністерством внутрішньої безпеки для затримань, організації транспортувань, зокрема авіаційних, та забезпечення логістики.

22 січня він видав указ про закриття південного кордону для нелегальних мігрантів, доручивши Міністерству внутрішньої безпеки, Міністерству юстиції та Держдепартаменту вжити заходів для запобігання незаконним перетинам, а також для репатріації та депортації мігрантів через кордон із Мексикою.