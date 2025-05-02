Euroclear конфіскує €3 млрд російських активів для компенсації західним інвесторам – Reuters

Euroclear планує конфіскувати та перерозподілити €3 млрд ($3,4 млрд) заморожених російських коштів у бельгійській кліринговій компанії, щоб компенсувати кошти західним інвесторам. Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Деталі

Кошти компенсують західним інвесторам, чиї активи Москва конфіскувала останніми місяцями, що загострює зусилля сторін повернути мільярди, постраждалі від війни в Україні. Euroclear використає €3 млрд із €10 млрд готівки російських осіб та організацій, які потрапили під санкції ЄС після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Цей крок, детально описаний вперше, є новим рівнем відповіді Європи, пише видання. Торік ЄС змінив санкції, дозволивши виплати західним інвесторам. Раніше Захід спрямовував відсотки від заморожених російських активів на підтримку України, що Путін назвав крадіжкою. Виплата в Бельгії спричинена конфіскацією Росією мільярдів у західних інвесторів.

У березні Euroclear отримала дозвіл від Бельгії на виплати, а 1 квітня повідомила клієнтів: «Отримано дозвіл розморозити компенсації та надати їх учасникам». Reuters не встановила, чиї активи конфіскують. Бельгія та Мінфін Росії коментарів не надали.

Виплати не торкнуться €200 млрд резервів російського центробанку, заморожених у ЄС, але зменшать російські активи в Euroclear, які давали ЄС важелі над Москвою. Дехто сподівався, що ці активи підуть на відбудову України.

Контекст

Приблизно $300 млрд російських активів, включно з валютами та державними облігаціями, заморозили за кордоном після вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Західні країни розглядають варіанти їх використання.

ЄС та країни G7 досі не спрямовували прибутки від цих активів на підтримку України. За планом G7, союзники Києва схвалили механізм, який дозволить використовувати ці прибутки для забезпечення кредитного пакету на $50 млрд.

Брюссельська клірингова компанія Euroclear Ltd. утримує найбільшу частку заморожених російських депозитів – €180 млрд. Генеральна директорка компанії Валері Урбен застерегла, що конфіскація активів несе ризики. Президентка ЄЦБ Крістін Лагард зазначила, що використання цих активів для фінансування військової допомоги Україні може суперечити міжнародному праву.