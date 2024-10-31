Євросоюз може дозволити Euroclear використовувати заморожені російські активи – Politico

Європейська комісія розглядає можливість дозволити бельгійському депозитарію Euroclear використовувати заморожені російські активи, щоб захистити кредит G7 у розмірі €45 млрд Україні від можливих заходів у відповідь з боку Москви, пише Politico.
ЄС наразі використовує лише доходи від грошей, які Кремль тримав у європейських цінних паперах та на банківських рахунках.
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Ключові факти
- За словами трьох джерел, чиновники ЄС розглядають цей крок як останній засіб компенсації Euroclear, який зберігає ці активи, збитків, завданих через дотримання західних санкцій.
- Очікується, що цей захід зміцнить багатосторонню схему, згідно з якою прибуток, отриманий від заморожених російських активів на суму близько €200 млрд, буде спрямований на погашення довгострокового кредиту G7 Україні.
- Наразі Euroclear залучена до судових розглядів із кількома сторонами, які перебувають під санкціями і використовують суди Росії, щоб оскаржити утримання своїх активів та вимагати компенсації.
- Хоча російські суди не мають достатніх повноважень для примусової передачі активів у євро чи доларах, що зберігаються в Бельгії, вони мають повноваження вжити дій у відповідь проти залишків Euroclear, що зберігаються в російських фінансових установах. Вони належать в основному до західних фінансових установ та компаній, які потім могли би предʼявити власні компенсаційні позови до Euroclear.
- У нещодавній заяві Euroclear йдеться про те, що компанія стикається зі «значною кількістю поточних судових розглядів, які ведуться майже виключно в російських судах». Для покриття витрат або претензій, що виникають у звʼязку з цими судовими позовами, Euroclear резервує близько 10% прибутку, отриманого від заморожених активів, у спеціальному фонді «на чорний день».
- Проте офіційні особи стверджують, що було би більш рентабельно задіяти частину базових російських активів для покриття цих зобовʼязань – навіть якщо критики стверджують, що це ставить під загрозу дотримання міжнародного права.
- За словами одного з чиновників, це питання може бути офіційно розглянуте в рамках ширшого огляду політики санкцій ЄС, який блокується Угорщиною.
Контекст
У червні лідери G7 домовилися про надання Україні кредиту в розмірі $50 млрд, який буде погашено за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських валютних резервів у розмірі близько €260 млрд, більша частина яких зберігається в Euroclear, бельгійському центральному депозитарії цінних паперів.
Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд, а $10 млрд, що залишилися, розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.
Майбутні прибутки від заморожених російських державних активів підуть на фінансування кредитів. Близько €210 млрд активів Центрального банку Росії перебувають у ЄС і залишаються замороженими через санкції, введені у звʼязку з вторгненням Москви в Україну в лютому 2022 року.
Уряди країн ЄС вирішили відкласти прибуток від цих активів і використати його для підтримки як військових зусиль, так і відновлення в Україні.
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