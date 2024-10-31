Євросоюз може дозволити Euroclear використовувати заморожені російські активи – Politico

ЄС наразі використовує лише доходи від грошей, які Кремль тримав у європейських цінних паперах та на банківських рахунках.

Європейська комісія розглядає можливість дозволити бельгійському депозитарію Euroclear використовувати заморожені російські активи, щоб захистити кредит G7 у розмірі €45 млрд Україні від можливих заходів у відповідь з боку Москви, пише Politico .

Ключові факти

За словами трьох джерел, чиновники ЄС розглядають цей крок як останній засіб компенсації Euroclear, який зберігає ці активи, збитків, завданих через дотримання західних санкцій.

Очікується, що цей захід зміцнить багатосторонню схему, згідно з якою прибуток, отриманий від заморожених російських активів на суму близько €200 млрд, буде спрямований на погашення довгострокового кредиту G7 Україні.

Наразі Euroclear залучена до судових розглядів із кількома сторонами, які перебувають під санкціями і використовують суди Росії, щоб оскаржити утримання своїх активів та вимагати компенсації.

Хоча російські суди не мають достатніх повноважень для примусової передачі активів у євро чи доларах, що зберігаються в Бельгії, вони мають повноваження вжити дій у відповідь проти залишків Euroclear, що зберігаються в російських фінансових установах. Вони належать в основному до західних фінансових установ та компаній, які потім могли би предʼявити власні компенсаційні позови до Euroclear.

У нещодавній заяві Euroclear йдеться про те, що компанія стикається зі «значною кількістю поточних судових розглядів, які ведуться майже виключно в російських судах». Для покриття витрат або претензій, що виникають у звʼязку з цими судовими позовами, Euroclear резервує близько 10% прибутку, отриманого від заморожених активів, у спеціальному фонді «на чорний день».

Проте офіційні особи стверджують, що було би більш рентабельно задіяти частину базових російських активів для покриття цих зобовʼязань – навіть якщо критики стверджують, що це ставить під загрозу дотримання міжнародного права.

За словами одного з чиновників, це питання може бути офіційно розглянуте в рамках ширшого огляду політики санкцій ЄС, який блокується Угорщиною.

Контекст

У червні лідери G7 домовилися про надання Україні кредиту в розмірі $50 млрд, який буде погашено за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських валютних резервів у розмірі близько €260 млрд, більша частина яких зберігається в Euroclear, бельгійському центральному депозитарії цінних паперів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд, а $10 млрд, що залишилися, розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

Майбутні прибутки від заморожених російських державних активів підуть на фінансування кредитів. Близько €210 млрд активів Центрального банку Росії перебувають у ЄС і залишаються замороженими через санкції, введені у звʼязку з вторгненням Москви в Україну в лютому 2022 року.

Уряди країн ЄС вирішили відкласти прибуток від цих активів і використати його для підтримки як військових зусиль, так і відновлення в Україні.