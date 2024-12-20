Євробачення-2025. Суспільне назвало фіналістів нацвідбору

Стали відомі імена девʼяти фіналістів Національного відбору на Євробачення-2025. Про це повідомило Суспільне Мовлення 20 грудня. Ще одного учасника українці визначать за допомогою онлайн-голосування в застосунку «Дія» у січні.

Деталі

Повний список фіналістів буде оприлюднено до 17 січня 2025 року. Фінал Нацвідбору-2025 відбудеться 8 лютого у форматі телевізійного концерту.

До фіналу Національного відбору увійшли:

Future Culture – «Waste My Time»

KHAYAT – «HONOR»

KRYLATA – «STAY TRUE»

MOLODI – «my sea»

Ziferblat – «Bird of pray»

Абіє – «Дім»

ДК Енергетик – «Сіль»

Маша Кондратенко – «No time to cry»

Влад Шериф – «Wind of change»

Контекст

Переможця відбору та представника України на Євробаченні-2025 визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад журі фіналу оберуть українці шляхом онлайн-голосування, яке триватиме до 23 грудня в «Дії».

69-й Пісенний конкурс Євробачення прийматиме швейцарський Базель. Гранд-фінал Євробачення відбудеться у суботу, 17 травня, а півфінали – 13 та 15 травня 2025 року.