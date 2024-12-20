Євробачення-2025. Суспільне назвало фіналістів нацвідбору

Стали відомі імена девʼяти фіналістів Національного відбору на Євробачення-2025. Про це повідомило Суспільне Мовлення 20 грудня. Ще одного учасника українці визначать за допомогою онлайн-голосування в застосунку «Дія» у січні.
Деталі
Повний список фіналістів буде оприлюднено до 17 січня 2025 року. Фінал Нацвідбору-2025 відбудеться 8 лютого у форматі телевізійного концерту.
До фіналу Національного відбору увійшли:
- Future Culture – «Waste My Time»
- KHAYAT – «HONOR»
- KRYLATA – «STAY TRUE»
- MOLODI – «my sea»
- Ziferblat – «Bird of pray»
- Абіє – «Дім»
- ДК Енергетик – «Сіль»
- Маша Кондратенко – «No time to cry»
- Влад Шериф – «Wind of change»
Контекст
Переможця відбору та представника України на Євробаченні-2025 визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад журі фіналу оберуть українці шляхом онлайн-голосування, яке триватиме до 23 грудня в «Дії».
69-й Пісенний конкурс Євробачення прийматиме швейцарський Базель. Гранд-фінал Євробачення відбудеться у суботу, 17 травня, а півфінали – 13 та 15 травня 2025 року.
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