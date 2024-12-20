Евровидение-2025. Суспільне назвало финалистов нацотбора

Стали известны имена девяти финалистов Национального отбора на Евровидение-2025. Об этом сообщило Суспільне Мовлення 20 декабря. Еще одного участника украинцы определят с помощью онлайн-голосования в приложении «Дія» в январе.

Подробности

Полный список финалистов будет обнародован до 17 января 2025 года. Финал Нацотбора-2025 пройдет 8 февраля в формате телевизионного концерта.

В финал Национального отбора вошли:

Future Culture – «Waste My Time»

KHAYAT – «HONOR»

KRYLATA – «STAY TRUE»

MOLODI – «my sea»

Ziferblat – «Bird of pray»

Абие – «Дом»

ДК Энергетик – «Соль»

Маша Кондратенко – «No time to cry»

Влад Шериф – «Wind of change»

Контекст

Победителя отбора и представителя Украины на Евровидении-2025 определят по результатам голосования жюри и зрителей.

69-й песенный конкурс Евровидение будет принимать швейцарский Базель. Гранд-финал Евровидения состоится в субботу, 17 мая, а полуфиналы – 13 и 15 мая 2025 года.