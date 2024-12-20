Евровидение-2025. Суспільне назвало финалистов нацотбора

Стали известны имена девяти финалистов Национального отбора на Евровидение-2025. Об этом сообщило Суспільне Мовлення 20 декабря. Еще одного участника украинцы определят с помощью онлайн-голосования в приложении «Дія» в январе.
Подробности
Полный список финалистов будет обнародован до 17 января 2025 года. Финал Нацотбора-2025 пройдет 8 февраля в формате телевизионного концерта.
В финал Национального отбора вошли:
- Future Culture – «Waste My Time»
- KHAYAT – «HONOR»
- KRYLATA – «STAY TRUE»
- MOLODI – «my sea»
- Ziferblat – «Bird of pray»
- Абие – «Дом»
- ДК Энергетик – «Соль»
- Маша Кондратенко – «No time to cry»
- Влад Шериф – «Wind of change»
Контекст
Победителя отбора и представителя Украины на Евровидении-2025 определят по результатам голосования жюри и зрителей.
69-й песенный конкурс Евровидение будет принимать швейцарский Базель. Гранд-финал Евровидения состоится в субботу, 17 мая, а полуфиналы – 13 и 15 мая 2025 года.
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