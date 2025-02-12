Еврокомиссия сформировала аудиторский совет по контролю средств программы Ukraine Facility

Европейская комиссия завершила формирование аудиторского совета Ukraine Facility, назначив троих специалистов в сфере финансового контроля и управления, сообщает Министерство экономики 12 февраля. Евросоюз создал аудиторский совет в июне 2024 года, он будет действовать до конца июня 2028-го.

Ключевые факты

Аудиторский совет должен обеспечить прозрачность и эффективность использования финансовой поддержки ЕС. Программа Ukraine Facility предусматривает направление €50 млрд в украинский бюджет на период 2024–2027 годов.

В состав совета вошел профессор Марек Белка (глава) – бывший президент Национального банка Польши, специалист по макроэкономике и финансовому управлению. Также Гейс де Врис (замглавы) – эксперт по аудиту и контролю, имеющий многолетний опыт в финансовых институтах ЕС, и Гуннар Вельцгольц (член совета) – специалист по финансовому менеджменту, работавший в международных организациях.

Эти назначения завершили формирование состава аудиторского совета, который вскоре приступит к работе в полном составе.

Формат работы совета предусматривает регулярные визиты в Украину и на постоянной основе сотрудничество с правительством Украины и международными партнерами. Деятельность совета будет сопровождать секретариат в Киеве, в состав которого входят специалисты в сфере управления, контроля и аудита.

В ближайшее время совет приступит к оценке системы финансового контроля. Еврокомиссия будет регулярно информировать о результатах работы аудиторского совета, публиковать его выводы и рекомендации.

Контекст

Ukraine Facility – программа финансовой поддержки Украины от ЕС на €50 млрд, которая направлена ​​на макроэкономическую стабильность, восстановление и модернизацию страны в период 2024–2027 годов.

В мае 2024 года Украина и ЕС подписали рамочное соглашение о финансировании программы Ukraine Facility, которое определяет механизмы контроля использования средств и совместные меры по предотвращению коррупции. Оно предусматривало создание специального аудиторского совета.