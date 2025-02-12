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Еврокомиссия сформировала аудиторский совет по контролю средств программы Ukraine Facility

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Европейская комиссия завершила формирование аудиторского совета Ukraine Facility, назначив троих специалистов в сфере финансового контроля и управления, сообщает Министерство экономики 12 февраля. Евросоюз создал аудиторский совет в июне 2024 года, он будет действовать до конца июня 2028-го.

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Ключевые факты

  • Аудиторский совет должен обеспечить прозрачность и эффективность использования финансовой поддержки ЕС. Программа Ukraine Facility предусматривает направление €50 млрд в украинский бюджет на период 2024–2027 годов.
  • В состав совета вошел профессор Марек Белка (глава) – бывший президент Национального банка Польши, специалист по макроэкономике и финансовому управлению. Также Гейс де Врис (замглавы) – эксперт по аудиту и контролю, имеющий многолетний опыт в финансовых институтах ЕС, и Гуннар Вельцгольц (член совета) – специалист по финансовому менеджменту, работавший в международных организациях.
  • Эти назначения завершили формирование состава аудиторского совета, который вскоре приступит к работе в полном составе.
  • Формат работы совета предусматривает регулярные визиты в Украину и на постоянной основе сотрудничество с правительством Украины и международными партнерами. Деятельность совета будет сопровождать секретариат в Киеве, в состав которого входят специалисты в сфере управления, контроля и аудита.
  • В ближайшее время совет приступит к оценке системы финансового контроля. Еврокомиссия будет регулярно информировать о результатах работы аудиторского совета, публиковать его выводы и рекомендации.

Контекст

Ukraine Facility – программа финансовой поддержки Украины от ЕС на €50 млрд, которая направлена ​​на макроэкономическую стабильность, восстановление и модернизацию страны в период 2024–2027 годов.

В мае 2024 года Украина и ЕС подписали рамочное соглашение о финансировании программы Ukraine Facility, которое определяет механизмы контроля использования средств и совместные меры по предотвращению коррупции. Оно предусматривало создание специального аудиторского совета.

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