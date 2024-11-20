Ukraine Facility. Контроль над €50 млрд допомоги від ЄС здійснюватиме Держаудитслужба

Кабмін постановою №1318 затвердив порядок контролю видатків за програмою Ukraine Facility. Відповідно до неї, Держаудитслужба здійснюватиме фінансовий нагляд за витратами на реалізацію плану України, повідомило відомство 20 листопада.

Деталі

Держаудитслужба перевірятиме витрати на публічні закупівлі, виплати компенсацій та надання кредитів.

Міністерство фінансів разом із Держаудитслужбою проводитимуть аудит виконання плану України для Ukraine Facility, цей план включає понад 150 індикаторів за 69 напрямами реформ, виконання яких заплановане на період до 2027 року.

Фінансовий контроль у межах програми Ukraine Facility є одним із головних пріоритетів служби на найближчі роки, повідомили у відомстві.

Контекст

У лютому 2024 року Європейський парламент схвалив регламент програми Ukraine Facility, яка передбачає фінансову підтримку України від ЄС у розмірі €50 млрд. Програма діятиме з 2024 по 2027 рік та спрямована на відновлення економіки, проведення ключових реформ і реалізацію стратегічних інвестицій.

План для Ukraine Facility включає виконання квартальних індикаторів, які стануть основою для отримання фінансування. Ці індикатори охоплюють основні напрями реформ, інвестиційні пріоритети та механізми прозорості й контролю. Крім того, план передбачає посилення аудиту для забезпечення ефективного використання коштів.

15 квітня Європейська комісія схвалила цей план і передала його на розгляд Ради ЄС. Остаточне затвердження документа відбулося 14 травня 2024 року.