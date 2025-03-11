ЄС готовий цьогоріч надати Україні €30,6 млрд та прискорити виплати за потреби – Домбровскіс

Європейський Союз готовий цього року надати Україні €30,6 млрд та прискорити виплати за потреби. Про це заявив єврокомісар із економіки Валдіс Домбровскіс на пресконференції ECOFIN 11 березня.

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Домбровскіс наголосив на підтримці міністрів ECOFIN у посиленні санкцій та протидії їх обходу через обмін даними й використання штучного інтелекту для митних служб. За його словами, підтримка України від ЄС залишатиметься непохитною.

Він додав, що загальна допомога ЄС Україні вже сягнула €135 млрд, що перевищує внесок будь-якого іншого партнера.

Контекст

Європейський Союз із лютого 2022 року є головним постачальником прямої бюджетної допомоги Україні, надавши загалом €45 млрд на ключові видатки держбюджету, повідомляє Мінфін. У 2024 році ЄС забезпечив понад 40% зовнішніх надходжень України, виділивши €16,1 млрд, із них €3 млрд – гранти, решта – пільгові кредити.

У 2025 році Україна розраховує отримати від ЄС €12,5 млрд за програмою Ukraine Facility та €18,1 млрд за ініціативою G7 ERA з використанням заморожених активів РФ, із першим траншем у €3,5 млрд у березні.