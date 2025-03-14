BMW прогнозує збитки в €1 млрд через торгову війну Трампа

Компанія BMW прогнозує, що цього року глобальна тарифна війна призведе до втрат у розмірі €1 млрд. Про це пише Financial Times .

Деталі

Виробник автомобілів Mini та Rolls-Royce зафіксував падіння прибутку на 36% у 2024 році та не очікує покращення ситуації у 2025 році. Нові мита на імпорт електромобілів із Китаю до ЄС, поставки з Мексики до США та американські обмеження на алюміній можуть скоротити маржу компанії на 1%.

Гендиректор BMW Олівер Зіпсе наголосив на негативному впливі тарифів на виробництво. «Сподіваємося, що скоро всі зрозуміють: у такій ситуації немає виграшних сторін», додав він.

Найбільший завод BMW у США, розташований у Південній Кароліні, у 2023 році експортував автомобілів на €10 млрд. При цьому 56% машин, виготовлених у Німеччині, реалізували за межами ЄС.

За рік акції BMW подешевшали більш ніж на 20%, а після повідомлення про фінансові збитки їхня вартість впала ще на 2%.

Контекст

Угода USMCA, що замінила NAFTA у 2020 році, встановила зону вільної торгівлі між США, Мексикою та Канадою, дозволяючи автовиробникам безмитно перевозити товари за умови дотримання правил походження комплектуючих.

Багато автомобілів, які продаються в США, містять деталі з Мексики чи Канади або повністю там збираються. Наприклад, Ford, General Motors і Stellantis значною мірою залежать від постачання з цих країн.

Дональд Трамп ввів мита на імпорт із Канади, Мексики та Китаю, зокрема на автокомплектуючі, які набули чинності 4 березня. Це стурбувало автовиробників: вони попереджають, що зростання витрат може швидко підняти ціни на авто на тисячі доларів і порушити ланцюги постачання.

Компанії вимагають звільнення від мит для товарів, що відповідають правилам USMCA. Гендиректор Ford Джим Фарлі назвав тарифи «руйнівними» для галузі, зазначивши, що вони можуть завдати серйозного удару американському автопрому.

6 березня Трамп тимчасово, на один місяць, скасував 25% мита на товари з Канади та Мексики для автовиробників.