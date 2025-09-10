Шведський фінтех-гігант Klarna, який надає можливість купити товар у розстрочку, провів первинне публічне розміщення акцій у США, отримавши оцінку в $15,2 млрд. Це важливий крок для компанії після того, як ринкова волатильність, спричинена тарифною політикою Дональда Трампа, зірвала її попередню спробу вийти на біржу, пише FT .

Деталі

Klarna розмістила акції за ціною $40 – вище за раніше заявлений діапазон у $35–37. У результаті компанія залучила майже $1,4 млрд, а попит на папери перевищив пропозицію у 26 разів. Торги розпочнуться в 10 вересня.

Нинішня оцінка Klarna істотно нижча за американського конкурента Affirm, який вийшов на біржу в 2021-му з оцінкою $12 млрд і зараз коштує $29 млрд. Водночас помірна ціна розміщення може забезпечити акціям Klarna позитивну динаміку на старті торгів.

IPO відбулося на тлі пожвавлення американського ринку публічних розміщень: нещодавно понад $1 млрд залучили Figma та криптобіржа Bullish, а цього тижня на біржу готується вийти ще одна криптоплатформа – Gemini.

Для Klarna успішний дебют на біржі означає відновлення довіри інвесторів після складних років. У 2021-му стартап оцінювали у майже $46 млрд, але вже через рік його вартість обвалилася до $6,7 млрд через зростання ставок і охолодження інтересу до збиткових технологічних компаній.

Додатковим викликом став корпоративний конфлікт, що тривав торік і завершився зміною складу ради директорів.

Контекст

Klarna, яка першою запропонувала модель «купи зараз – плати потім», активно розвивається у США, але її бізнес критикують за заохочення надмірного споживчого кредитування.

Минулого року 13,6% доходів компанії становили штрафи та комісії за прострочені платежі. Попри це, компанія намагається перетворитися з нішевого BNPL-гравця на повноцінний цифровий банк, пропонуючи дебетові картки та класичні кредити.

Фінансові результати залишаються змішаними: у другому кварталі збиток зріс до $53 млн проти $18 млн роком раніше, хоча виторг піднялася на 21% – до $823 млн. У 2023 році компанія вперше за кілька років зафіксувала річний прибуток у $21 млн.