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Дефіцит і здорожчання. Фармкомпанії закликали Зеленського ветувати закон про держреєстрацію ліків

Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes

1 хв читання

Фармкомпанії попередили про можливий дефіцит ліків та підвищення їх вартості /Getty Images

Фармкомпанії попередили про можливий дефіцит ліків та підвищення їх вартості Фото Getty Images

Представники фармацевтичної галузі звернулися до президента Володимира Зеленського із закликом ветувати закон №11493 про державну реєстрацію лікарських засобів. У документі вони висловлюють занепокоєння його можливими наслідками, зокрема подорожчанням та дефіцитом ліків.

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Ключові факти

  • Закон №11493 вносить зміни до регулювання державної реєстрації лікарських засобів, що можуть закуповуватися через уповноважену особу у сфері охорони здоровʼя.
  • Фармацевтичні компанії стверджують, що запропоновані норми не відповідають європейським стандартам і можуть призвести до дефіциту ліків, підвищення їх вартості та зниження привабливості галузі для інвесторів. 
  • У зверненні наголошується, що українські пацієнти можуть залишитися без необхідних препаратів, що негативно вплине на їхнє здоровʼя.
  • Представники галузі пропонують розширення програми «Доступні ліки», подальший розвиток механізму реімбурсації та договорів керованого доступу як альтернативні шляхи зниження вартості ліків.

Контекст

Звернення підписали представники Proxima Research International, Асоціації виробників інноваційних ліків, Європейської Бізнес Асоціації, Аптечна професійна асоціація України та інших профільних організацій.

Законопроєкт №11493 ухвалено Верховною Радою у 2024 році. Він змінює правила державної реєстрації лікарських засобів, які закуповує державний уповноважений орган. 

У 2024 році ціни на ліки в Україні зросли на 10,8% проти майже 19% у 2023-му, свідчать дані сервісу з доставки та бронювання ліків Liki24.com.

5 лютого Зеленський у вечірньому зверненні розкритикував завищені ціни на ліки та пригрозив кадровими змінами, якщо ситуація не зміниться.

З 1 березня в Україні можуть подешевшати 100 найпопулярніших медичних засобів на 30%, відповідне рішення прийняв Кабмін 14 лютого.

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