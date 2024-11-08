Федрезерв США продовжив зниження відсоткової ставки

Федеральна резервна система США (ФРС) 7 листопада знизила відсоткову ставку на 25 базисних пунктів (б.п.), до 4,5-4,75%. Про це йдеться в пресрелізі американського регулятора. Рішення ухвалили одноголосно всі члени комітету (FOMC). Це вдруге зниження поспіль в цьому циклі – з березня 2020 року.

Зниження ключової ставки робить кредити для бізнесу та споживачів дешевшими. Це стимулює економічну активність найбільшої економіки світу.