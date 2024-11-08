Федрезерв США продовжив зниження відсоткової ставки

Федеральна резервна система США (ФРС) 7 листопада знизила відсоткову ставку на 25 базисних пунктів (б.п.), до 4,5-4,75%. Про це йдеться в пресрелізі американського регулятора. Рішення ухвалили одноголосно всі члени комітету (FOMC). Це вдруге зниження поспіль в цьому циклі – з березня 2020 року.
Зниження ключової ставки робить кредити для бізнесу та споживачів дешевшими. Це стимулює економічну активність найбільшої економіки світу.
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Деталі
- Останні показники свідчать про те, що економічна активність продовжує зростати стійкими темпами, йдеться в повідомленні ФРС.
- Інфляція «домоглася прогресу» в досягненні таргету в 2%, але залишається «дещо високою». Разом з цим з початку поточного року ринок праці ослаб, безробіття зросло, але залишається низьким, зазначила ФРС.
- Центробанк ще раз підтвердив свої цілі щодо досягнення рівня інфляції в 2% і максимальної зайнятості в довгостроковій перспективі.
- FOMC вважає, що ризики для досягнення цілей у сфері зайнятості населення та інфляції збалансовані.
- Комітет ФРС зазначив, що готовий скоригувати грошово-кредитну політику в разі виникнення ризиків, що можуть перешкоджати досягненню таргету з інфляції.
- Центробанк ухвалюватиме подальші рішення щодо базової процентної ставки залежно від статистичних даних, заявив голова ФРС Джером Павелл на пресконференції за підсумками дводенного засідання, яке завершилося 7 листопада.
- Павелл не виключає чергового зниження ставки в грудні, але також залишає відкритою можливість того, що Федрезерв зробить паузу в помʼякшенні політики на цьому засіданні.
- Наступне засідання щодо ставки відбудеться 17-18 грудня 2024 року, за його підсумками ФРС також представить оновлені макропрогнози.
Контекст
З липня 2023 року по вересень 2024 року базова ставка в США перебувала на максимумі більш ніж за 20 років – на рівні 5,25-5,5%.
23 серпня голова ФРС заявив, що регулятор готовий до зниження ставок. Зниження може початися у вересні, але терміни і швидкість процесу залежить від низки чинників, додав він. На засіданні у вересні цього року ФРС знизив ставку до 4,75-5%.
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