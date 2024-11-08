Федрезерв США продолжил снижение процентной ставки

Федеральная резервная система США (ФРС) 7 ноября снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) до 4,5–4,75%. Об этом говорится в пресс-релизе американского регулятора. Решение было принято единогласно всеми членами комитета (FOMC). Это второе снижение подряд в этом цикле – с марта 2020 года.

Снижение ключевой ставки делает кредиты для бизнеса и потребителей дешевле. Это стимулирует экономическую активность самой большой экономики мира.