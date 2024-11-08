Федрезерв США продолжил снижение процентной ставки

Федеральная резервная система США (ФРС) 7 ноября снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) до 4,5–4,75%. Об этом говорится в пресс-релизе американского регулятора. Решение было принято единогласно всеми членами комитета (FOMC). Это второе снижение подряд в этом цикле – с марта 2020 года.
Снижение ключевой ставки делает кредиты для бизнеса и потребителей дешевле. Это стимулирует экономическую активность самой большой экономики мира.
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Подробности
- Последние показатели говорят о том, что экономическая активность продолжает расти устойчивыми темпами, говорится в сообщении ФРС.
- Инфляция «добилась прогресса» в достижении таргета в 2%, но остается «несколько высокой». Вместе с этим с начала текущего года рынок труда ослаб, безработица выросла, но остается низкой, отметила ФРС.
- Центробанк еще раз подтвердил свою цель по достижению уровня инфляции в 2% и максимальной занятости в долгосрочной перспективе.
- FOMC считает, что риски достижения цели в сфере занятости населения и инфляции сбалансированы.
- Комитет ФРС отметил, что готов скорректировать денежно-кредитную политику в случае возникновения рисков, которые могут препятствовать достижению таргета по инфляции.
- Центробанк будет принимать дальнейшие решения по базовой процентной ставке в зависимости от статистических данных, заявил глава ФРС Джером Павелл на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания, которое завершилось 7 ноября.
- Павелл не исключает очередного понижения ставки в декабре, но также оставляет открытой возможность того, что Федрезерв сделает паузу в смягчении политики на этом заседании.
- Следующее заседание по ставке состоится 17–18 декабря 2024 года, по его итогам ФРС также представит обновленные макропрогнозы.
Контекст
С июля 2023 по сентябрь 2024 года базовая ставка в США находилась на максимуме более чем за 20 лет – на уровне 5,25–5,5%.
23 августа глава ФРС заявил, что регулятор готов к снижению ставок. Снижение может начаться в сентябре, но сроки и скорость процесса зависят от ряда факторов, добавил он. На заседании в сентябре этого года ФРС снизила ставку до 4,75–5%.
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