Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings переглянуло прогноз зростання світового ВВП на 2025 рік, підвищивши його до 2,4% із 2,2%, прогнозованих у липні, завдяки кращим, ніж очікувалося, економічним показникам за другий квартал, йдеться у звіті агентства.

Деталі

Незважаючи на оновлений прогноз, темпи зростання залишаться значно нижчими порівняно з 2,9% у 2024 році.

Експерти Fitch вказують на ознаки уповільнення економіки США, що відображаються в «жорстких» статистичних даних. Водночас економіка єврозони демонструє позитивну динаміку, частково завдяки зростанню зовнішньої торгівлі на тлі побоювань щодо нових американських мит, зазначається у вересневому звіті Global Economic Outlook (GEO).

Прогноз зростання ВВП Китаю на 2025 рік підвищено до 4,7% із 4,2%, єврозони – до 1,1% із 0,8%, США – до 1,6% із 1,5%.

Fitch констатує зниження невизначеності щодо митної політики США. Згідно з останніми оцінками, ефективна ставка мит на імпорт у США становить 16%, що відповідає попереднім прогнозам. Для Мексики, Канади та Європи мита нижчі, тоді як в Азії (окрім Китаю) вони перевищують цей рівень.

«Чіткіше розуміння розміру мит не змінює їх значного впливу, який сприятиме уповільненню глобального економічного зростання. Ознаки послаблення економіки США тепер підтверджуються реальними даними, а не лише опитуваннями настроїв», – коментує головний економіст Fitch Брайан Култон.

За оцінками агентства, вплив підвищення мит на інфляцію в США поки що був обмеженим, оскільки компанії частково компенсували витрати за рахунок прибутків. Проте Fitch прогнозує, що бізнес дедалі більше перекладатиме ці витрати на споживачів, що може посилити інфляцію та стримувати зростання зарплат і споживчих витрат у США.

Прогноз зростання світового ВВП на 2026 рік підвищено на 0,1 в.п. до 2,3%.

Контекст

У липні МВФ переглянув прогноз зростання світової економіки на 2025 рік, підвищивши його з 2,8% до 3%. Це сталося завдяки менш суворим торговельним обмеженням США, послабленню долара та несподіваній економічній стійкості Китаю. Проте Фонд наголошує на ризиках, зокрема через тиск на незалежність Федеральної резервної системи (ФРС). Цей прогноз контрастує з квітневими застереженнями МВФ про можливе уповільнення економіки через торговельну війну. Хоча зростання у 3% є нижчим за доковідний середній показник 3,7% (і 3,3% у 2024 році), МВФ відзначає «крихку стабільність» глобальної економіки.

Фонд також попередив, що високий рівень боргу, політичний вплив на монетарну політику та непередбачені потрясіння можуть підірвати цю рівновагу.

Особливу стурбованість МВФ викликають дії президента США Дональда Трампа, який схвалив законопроєкт із фіскальними стимулами, але водночас відкрито критикує ФРС, створюючи загрозу її незалежності.