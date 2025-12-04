Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило свої прогнози глобального зростання на 2025 та 2026 роки через сильні інвестиції в ІТ та фондовий ринок, йдеться в звіті Global Economic Outlook.

Деталі

Агентство поліпшило прогноз зростання світового ВВП на 2025 рік до 2,5% з очікуваних у вересні 2,4%.

Fitch Ratings прогнозує, що у 2026 році глобальне економічне зростання сповільниться до 2,4%, що трохи вище за попередню оцінку у 2,3%.

«Зростання інвестицій в ІТ-сферу і збільшення добробуту населення за рахунок ралі фондових ринків пом’якшують негативний вплив від імпортних мит, що зростають», – йдеться в повідомленні агентства.

Прогноз зростання ВВП США на цей рік підвищено до 1,8% – з 1,6%, єврозони – до 1,4% – з 1,1%. У 2026 році агентство очікує зростання американської економіки на 1,9%, європейської – на 1,3%. Китай, за оцінкою Fitch, зросте на 4,8% у 2025 році та на 4,1% – у 2026-му.

Fitch суттєво поліпшило прогнози для Індії – до 7,4% з 6,9% на поточний рік. Перегляд пов’язаний з хорошими показниками споживчих витрат, а також зниженням інфляції та очікуваним пом’якшенням грошово-кредитної політики індійського ЦБ.

Експерти агентства вважають, що Федеральна резервна система і Банк Англії тричі знизять ключові відсоткові ставки у 2026 році, тоді як ЄЦБ утримуватиме ставки на поточному рівні.

Контекст

У липні МВФ переглянув прогноз зростання світової економіки на 2025 рік, підвищивши його з 2,8% до 3%. Це сталося завдяки менш суворим торговельним обмеженням США, послабленню долара та несподіваній економічній стійкості Китаю. Проте Фонд наголошує на ризиках, зокрема через тиск на незалежність Федеральної резервної системи (ФРС). Цей прогноз контрастує з квітневими застереженнями МВФ про можливе уповільнення економіки через торговельну війну. Хоча зростання у 3% є нижчим за доковідний середній показник 3,7% (і 3,3% у 2024 році), МВФ відзначає «крихку стабільність» глобальної економіки.

Фонд також попередив, що високий рівень боргу, політичний вплив на монетарну політику та непередбачені потрясіння можуть підірвати цю рівновагу.

Особливу стурбованість МВФ викликають дії президента США Дональда Трампа, який схвалив законопроєкт із фіскальними стимулами, але водночас відкрито критикує ФРС, створюючи загрозу її незалежності.