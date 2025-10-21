Новий аукціон з продажу 97,5458% акцій АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (ЗАлК) за стартовою ціною 151,9 млн грн заплановано на 4 листопада 2025 року. Про це повідомляє Фонд держмайна (ФДМ) України.

Деталі

Підприємство розташоване у Запоріжжі, поруч з автомобільним шляхом національного значення Н08 та залізницею. Серед переваг об’єкта – велика загальна площа приміщень і земельної ділянки. Новий власник може розглядати об’єкт для ведення бізнесу або його релокації, йдеться у повідомленні.

На балансі АТ перебувають 1497 зареєстрованих одиниць нерухомого майна та інфраструктури загальною площею – 370,9 тис. кв. м, а також 292 одиниці транспортних засобів і спецтехніки.

Об’єкти нерухомості, що перебувають у власності АТ, розташовані на 25 зареєстрованих земельних ділянках загальною площею 216,0856 га.

Основним видом економічної діяльності є виробництво алюмінію. Основна номенклатура продукції: алюмінієва катанка – послуги з переробки давальницької сировини.

Заявки на аукціон приймаються до 20:00 3 листопада.

ФДМ раніше кілька разів оголошував аукціони із приватизації держпакета акцій у розмірі 97,5458% статутного капіталу АТ «ЗАлК» зі стартовою ціною від 75,93 млн грн до 151,9 млн грн, які були скасовані через відсутність покупців.

Контекст

У 2001 році 68% акцій ЗАлК придбала компанія «АвтоВаз-Інвест». У 2006-му новим власником цього активу стала компанія Velbay holdings limited, яка підконтрольна «Російському алюмінію» (РУСАЛу) російського бізнесмена Олега Дерипаски. Окрім цього пакету, йому вдалося придбати ще 29,5% акцій комбінату. Внаслідок цього Дерипаска отримав контроль над 97,5% акцій ЗАлКу.

У 2015 році держава через суд повернула 68% акцій у державну власність, передавши їх в управління Фонду держмайна. Решту акцій (29,5%) в лютому 2023-го стягнув у дохід держави Вищий антикорупційний суд за позовом Мінʼюсту.

У лютому 2024 року ФДМУ отримав 97,5% алюмінієвого комбінату.

За 2020 рік збиток ЗАлКу становив 49,7 млн грн, за 2021-й – 36,8 млн грн, у 2022 році – 59,3 млн грн.