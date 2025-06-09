Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Життя
Дата

Forbes Digital

53 млн грн на навчання і ставка на LinkedIn. МХП, Fozzy Group і OBRIO – серед найактивніших «рекрутерів» 2024-го. Як вони залучають таланти?

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

5 хв читання

найм у МХП, Fozzy Group, OBRIO /Колаж Аліна Кохан

Які підходи допомагають активно залучати таланти, попри кадровий голод? Досвід МХП, Fozzy Group і OBRIO Фото Колаж Аліна Кохан

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

08:29 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 08:29

У 2024 році через навчальні програми МХП пройшли майже 34 000 учасників – щоб закривати дефіцит кадрів, компанія вирощує таланти самостійно. Fozzy Group удвічі збільшила кількість місць на програмах стажування для молоді, а OBRIO запустила інтенсив для маркетологів, яких бракує у штаті. Як найкращі роботодавці долають кадровий голод?

Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні