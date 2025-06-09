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У 2024 році через навчальні програми МХП пройшли майже 34 000 учасників – щоб закривати дефіцит кадрів, компанія вирощує таланти самостійно. Fozzy Group удвічі збільшила кількість місць на програмах стажування для молоді, а OBRIO запустила інтенсив для маркетологів, яких бракує у штаті. Як найкращі роботодавці долають кадровий голод?
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