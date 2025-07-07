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«Дочки» гігантів. IT-компанії ДТЕК, «Нової пошти», Fozzy та інших великих бізнесів нарощують виторг. Forbes зібрав топдесятку. Що вони розробляють? 

Анастасія Печенюк
Анастасія Печенюк
Forbes

8 хв читання

хто заробляє на диджиталізації: «дочки» ДТЕК, Fozzy Group, «Фокстрот», Modern Expo і «Нової пошти»

IT-«дочки» українських компаній нарощують виторг і виходять на зовнішні ринки.

Інвестиції українського бізнесу в диджиталізацію – на піку. Внутрішні IT-компанії традиційного сектору в 2024-му наростили сукупний виторг у доларовому еквіваленті на 49%. Найдинамічніше ростуть «дочки» Fozzy Group, «Фокстрот», Modern Expo і «Нової пошти». Хто заробляє найбільше на диджиталізації заможних материнських структур і які рішення вони розробляють?     

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Сукупний виторг 10 IT-«дочок» найбільших українських компаній у 2024-му – 7 млрд грн, або $174 млн. У доларовому еквіваленті це на 160% більше, ніж у довоєнному 2021-му, і на 49%, ніж у 2023-му. IT-«дочки» – це виділені в окрему компанію IT-відділи компаній. Вони переважно відповідають за внутрішню цифровізацію бізнесу.  

Більшість компаній інвестують у впровадження цифрових технологій до 5% щорічного доходу, свідчить дослідження «Чемпіони диджиталізації» від Forbes Ukraine та KPMG в Україні, проведене наприкінці у 2024-го. 60% компаній прискорили темпи диджиталізації після початку повномасштабного вторгнення. 

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