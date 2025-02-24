Ціль ймовірного канцлера Німеччини Фрідріха Мерца — радикальна зміна курсу країни. Як він ставиться до України та чи підтримує допомогу у війні? Розбір FT, Politico, Reuters та The Guardian

Блок ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцом переміг на дострокових парламентських виборах у Німеччині. Мерц — ймовірний кандидат на посаду канцлера. Це відбудеться в момент політичної та економічної турбулентності в Німеччині: зростання підтримки ультраправих, стагнація економіки, напружені відносини із США та війна в Україні. Що це означає для України та Європи? Forbes Ukraine публікує головне з розборів FT , Politico , Reuters та The Guardian .

Фрідріх Мерц, 69, – німецький політик, який довгий час перебував у тіні Ангели Меркель. Колишній банкір, без жодного досвіду роботи на урядових посадах, він став лідером Християнсько-демократичного союзу (ХДС) після того, як партія втратила владу у 2021 році. Його політична риторика відзначається жорсткістю та прагматизмом. Мерц хоче радикального посилення контролю за міграцією та перегляду економічної моделі Німеччини.

«Це не просто питання грошей – це питання лідерства», – сказав він під час кампанії. Мерц хоче також дистанціюватися від політики Олафа Шольца та Ангели Меркель, яку критикував за надмірну мʼякість щодо Росії та хаотичну міграційну політику. Саме ця жорсткість допомогла йому здобути перемогу на дострокових парламентських виборах у Німеччині, але тепер він має розвʼязати складні завдання:

Як відновити економічне зростання країни.

Ослабити він «боргове гальмо» заради інвестицій в оборону?

Яку роль у Європі відіграватиме Німеччина і чи залишиться союзником США?

Коли Мерц сформує та очолить новий уряд, він стане найстарішим канцлером Німеччини з часів Конрада Аденауера.

Підтримка України від нової Німеччини

Україна вже давно є предметом гострих дискусій у Німеччині. Суспільство поділилося на два табори: одні вважають, що підтримка Києва наближає загрозу війни до Німеччини. Цю думку найбільш активно просуває Ліва партія Німеччини Сари Вагенкнехт (BSW). Інші переконані, що відмова від підтримки України та демонстрація слабкості перед Володимиром Путіним є ще небезпечнішими.

Фрідріх Мерц належить до другого табору. Він навіть відвідував Київ ще до того, як це зробив тодішній канцлер Олаф Шольц. Німеччина є другим за обсягами постачальником військової допомоги Україні, і Мерц рішуче підтримує цю політику.

Але Мерц може зіткнутися з вимогами відправити німецькі війська в Україну в рамках місії зі стримування або миротворчої операції, пише The Guardian. Це питання Шольц за своєї каденції називав «абсолютно передчасним».

Мерц неодноразово заявляв, що Німеччина повинна підтримувати Україну. Він виступає за збільшення військової допомоги Україні та навіть підтримує передачу далекобійних ракет Taurus, яку блокував уряд Шольца. «Ми не можемо дозволити собі політику умиротворення», – заявляв Мерц під час передвиборчої кампанії.

«Мерц сигналізує, що за його урядування зміниться фундаментальна орієнтація Німеччини після Другої світової, – каже Муджтаба Рахман, керуючий директор з питань Європи в EurasiaGroup. – Схоже, Мерц усвідомив загрозу, яку становить Трамп».

Це хороша новина для України, яка за останні два тижні зазнала тиску з боку Білого дому. Ще кращою новиною є те, що ймовірна коаліція, яку сформує Мерц, має високі шанси ухвалити жорсткішу політику підтримки України і зміцнення безпеки Європи, ніж це вдавалося Німеччині в останні роки, пише Politico.

Однак, така прихильність Мерца до підтримки України може зіштовхнутися з серйозними викликами:

Фінансові обмеження. Через борги уряд Мерца може не мати достатньо коштів для збільшення військової допомоги. Політичні ризики. Ультраправа AfD, яка виступає за зближення з Росією, отримала рекордну підтримку та може тиснути на уряд, щоб він скоротив допомогу Україні. Зміна стратегічного фокуса. Якщо Мерц реалізує свою стратегію «європейської незалежності від США», це може змінити формат допомоги Україні. Можливо Німеччина активніше співпрацюватиме з Францією та Великобританією.

Європа має готуватися не лише до захисту України, а й до захисту себе від двох загроз – Путіна і Трампа, пише Politico.

Німеччина без США: стратегія Мерца

«Мій пріоритет – зміцнити Європу, щоб крок за кроком ми змогли досягти справжньої незалежності від США», – таку заяву зробив Мерц після перемоги своєї партії. Він також поставив під сумнів майбутнє НАТО у нинішньому форматі та припустив, що Альянс може зазнати трансформації вже найближчим часом.

Заяви Мерца відображають глибшу кризу у відносинах між Європою та США. Адміністрація Дональда Трампа демонструє байдужість до Європи та України, а віцепрезидент США Джей Ді Венс відкрито зустрічався з лідеркою ультраправої AfD Алісою Вайдель, пише Politico.

Це змушує Німеччину готуватися до нової реальності: якщо США більше не гарантуватимуть безпеку Європи, вона має захищати себе самостійно.