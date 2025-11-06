Підписка від 49 грн
DroneUA відкрила представництво у Великій Британії

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Українська компанія DroneUA, яка спеціалізується на рішеннях у сфері БпЛА та робототехніки, відкрила свій перший офіс у Лондоні. Це стало третім закордонним представництвом компанії. Про це повідомив засновник DroneUA Валерій Яковенко 6 листопада.

  • «Від сьогодні над DroneUA офіційно ніколи не сідатиме сонце. Ми відкрили перше представництво у Великій Британії!» – написав він у своєму Facebook.
  • За його словами, вибір Лондона зумовлений тим, що серед європейських партнерів «саме Британія найкраще розуміє роль українських інженерів у розвитку сучасних технологій». Офіс DroneUA розташований у престижному районі Найтсбрідж.
  • «Це економіка, що швидко адаптується, підтримує інновації та дивиться в майбутнє, як і ми. До нашого американського офісу тепер додається британський, і це ще один крок у глобалізації українського бізнесу та технологій», – наголосив Яковенко.

Контекст 

DroneUA – українська технологічна компанія, що інтегрує дрони та інноваційні рішення в бізнес-процеси, насамперед в агросекторі. На ринку України та Східної Європи вона є одним із провідних імпортерів і дистриб’юторів дронів від топових виробників. У портфелі – продукти та технології від XAG, Pix4D, Parrot, DroneDeploy, EcoFlow, Chasing, AgroCares тощо. Компанія має власні інженерні, виробничі та сервісні підрозділи, а також центр обробки даних. Рішення DroneUA застосовуються на понад 4 млн гектарів сільгоспземель в Україні.

