Федеральна резервна система США вперше цього року знизила базову відсоткову ставку, скоротивши її на чверть пункту – до 4-4,25%. Рішення відповідає очікуванням Волл-стріт і сигналізує про подальші зниження впродовж року, оскільки ринок праці демонструє ознаки швидкого охолодження, пише FT .

Деталі

За оновленими прогнозами, більшість керівників ФРС очікують ще щонайменше два зниження ставки до кінця року. Це перший крок у бік пом’якшення політики з грудня минулого року.

Послаблення ринку праці стало більшою загрозою, ніж потенційне прискорення інфляції через мита адміністрації Дональда Трампа, заявив голова ФРС Джером Павелл на пресконференції. Він назвав крок «управлінням ризиками», зазначивши, що темпи найму різко впали, навіть якщо рівень безробіття залишається низьким.

Рішення ухвалили 11 із 12 членів комітету, включно з Лізою Кук, яку Трамп намагався усунути з посади через звинувачення у шахрайстві з іпотекою. Новопризначений член ради, союзник Трампа Стівен Міран, наполягав на більшому зниженні – на пів пункту.

Ринки відреагували неоднозначно: індекс S&P 500 знизився на 0,1%, долар зріс на 0,3%, тоді як азійські біржі показали зростання – японський Topix піднявся на 0,6%, південнокорейський Kospi – на 1,1%.

Контекст

Попри зростання інфляції до 2,9% у серпні, більшість представників ФРС вважають, що уповільнення створення нових робочих місць обмежить зростання зарплат і стримає ціновий тиск.

Лише у серпні економіка США створила 22 000 нових робочих місць, тоді як Бюро трудової статистики переглянуло дані за попередній рік, зменшивши оцінку зростання зайнятості на 911 000. Це свідчить про те, що уповільнення почалося ще у 2024 році.

Економісти очікують, що ФРС може вдатися до подальших кроків уже цього року, зосередившись на ризиках для зайнятості, навіть якщо інфляція залишатиметься вище цільових 2%.

Раніше Трамп відкрито розмірковував про звільнення Пауелла, а його головний економічний радник сказав, що адміністрація вивчає, чи має він повноваження зробити це – тільки для того, щоб президент пізніше сказав, що не має наміру доводити справу до кінця.

Трампа обурює підхід ФРС, він регулярно вимагає зниження ставок і звинувачує центральний банк у тому, що той не прислухається до його закликів.

Голова ФРС неодноразово заявляв, що мита Трампа створили невизначеність щодо економічних перспектив США.