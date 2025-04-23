Трамп заявив, що не буде звільняти голову ФРС. Ринки відреагували зростанням

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру звільняти голову Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Павелла, термін повноважень якого спливає лише в 2026 році. Про це він сказав напередодні в Білому домі. Фʼючерси на американські акції різко зросли після заяв Трампа, пише СNBC .

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«Не хочу це коментувати, бо не планую його звільняти», – заявив Трамп, відповідаючи на запитання журналістів.

Проте він вчергове розкритикував Павелла за те, що той не поспішає з рішенням про зниження відсоткових ставок.

«Я хотів би, щоб він був активнішим у реалізації своєї ідеї щодо зниження ставок. Зараз – ідеальний момент для цього», – сказав Трамп.

Ф’ючерси на американські акції зросли в середу вранці після того, як Трамп заявив, що не планує звільняти голову ФРС.

Індекс Dow Jones зріс на 1,06%, ф’ючерси, пов’язані з індексом S&P 500, підскочили на 1,45%, тоді як ф’ючерси на Nasdaq 100 додали 1,69%.

Контекст

Дональд Трамп, який призначив Джерома Павелла головою ФРС під час свого першого президентського терміну, неодноразово звинувачував його у недостатньо активному пом’якшенні монетарної політики. Павелл зі свого боку заявляв, що президент не має повноважень звільнити голову ФРС і наголошував, що не залишить посаду навіть за вимогою президента.

Атаки Трампа на Павелла посилилися після того, як голова ФРС заявив, що торговельна війна президента, зокрема запровадження тарифів, може стримувати економічне зростання та підігрівати інфляцію.

Минулого тижня він звинуватив голову ФРС у затягуванні з пом’якшенням монетарної політики. 21 квітня Трамп у соцмережі Truth Social знову розкритикував Павелла, назвавши його «великим невдахою».