Страны G7 обсуждают снижение ценового порога на российскую нефть до $40 за баррель – Bloomberg

Страны «Группы семи» (G7) изучают варианты усиления ограничений на экспорт российской нефти, чтобы более эффективно ограничить способность Москвы финансировать войну против Украины. Об этом 19 декабря пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Среди возможных мер обсуждается снижение ценового потолка с $60 до $40 за баррель или полный запрет на обработку российской нефти.

Подробности

Сейчас, по условиям действующего ценового потолка, западные компании могут страховать и транспортировать российскую нефть только тогда, когда ее цена не превышает $60 за баррель. После начала полномасштабного вторжения Росии в США и ЕС ввели эмбарго на большинство импортов российской нефти.

Москва адаптировалась к ограничениям, используя так называемый теневой флот танкеров с неизвестными владельцами и страховщиками для поставки нефти, особенно в страны Азии. В результате цены на российскую нефть превышали установленный потолок.

Ценовой потолок был введен для ограничения доходов России от продажи нефти без значительного повышения мировых цен. Но учитывая прогнозы глобального излишка нефти в 2025 году и снижение цен, союзники Украины готовы к более решительным действиям, сообщает Bloomberg.

Обсуждая новые меры, страны G7 пытаются сбалансировать их возможное экономическое влияние с вопросами безопасности судоходства.

Контекст

Уменьшение доходов от продажи нефти может ослабить способность Кремля финансировать войну в Украине, являющуюся крупнейшей статьей расходов российского бюджета в этом году.

Россия планирует продолжить наращивать расходы на национальную оборону и внутреннюю безопасность, установив в 2025 году исторический рекорд – более 13 трлн рублей общих расходов.

Хотя текущие цены на нефть пока устраивают Москву, их снижение ниже $60 за баррель может создать серьезные вызовы для экономики и финансовых рынков страны, отмечено в последнем отчете Центрального банка РФ о финансовой стабильности.

В начале декабря страны ОПЕК+, где Россия является ключевым участником, договорились отложить запланированное на январь увеличение добычи нефти. Соглашение предусматривает перенос роста добычи на 180 000 баррелей в день, который должен был начаться с нового года. Представители картеля заявили, что текущие цены на нефть слишком низкие, чтобы покрыть бюджетные нужды большинства стран-участниц.

16 декабря Совет Европейского Союза принял 15-й пакет санкций, направленный на усиление ограничений против России. В санкционный список вошли 52 судна из третьих стран, которые помогали обходить предыдущие ограничения. Таким образом, общее количество подсанкционных судов возросло до 79.