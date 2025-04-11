«Галя Балувана» закрила угоду про передачу прав власності. Хто нові співвласники компанії

Франчайзингова мережа «Галя Балувана» закрила угоду по передачі прав власності. У компанії з`явилися нові співвласники – бізнесмен Сергій Сподін та власник юридичної фірми Юрій Кушнір. Про це Forbes Ukraine повідомила мажоритарна власниця «Галі Балуваної» Алла Теліга.
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз
Деталі
- «Процес перереєстрації ми почали в лютому 2025 року і угоду нарешті закрито», – повідомила Теліга. 100% коштів за цією угодою виплачено колишньому співзасновнику, додає вона. Теліга вважає, що останні два роки компанія переживала «часи турбулентності», коли «не приймалися стратегічні рішення» і «складно було дійти спільної думки про розвиток мережі».
- «Галя Балувана» отримала двох нових співвласників Сергія Сподіна та Юрія Кушніра, а мажоритарної власницею залишилася сама Теліга. Сподін і Кушнір долучилися «на умовах smart money»: не лише інвестиціями, а й допомагатимуть розвивати компанію, спираючись на власний досвід, каже Теліга.
- «З багатьма партнерами-франчайзі я вже знайомий і на цьому етапі розвитку мережі я сприятиму юридичному захисту бренду «Галя Балувана», – зазначив Кушнір.
- Нові співвласники братимуть участь в ухваленні стратегічних рішень. Усі операційні рішення, включаючи оновлення асортименту, співпрацю з франчайзі і постачальниками, як і раніше, ухвалюватиме генеральна директорка та мажоритарна власниця компанії Алла Теліга.
- Компанія планує сфокусуватися на новому асортименті, розширенні мережі та міцних ланцюгах постачання. Зокрема, йдеться про напрацювання системи лояльності для клієнтів, створення логістиного хабу, відновлення продажу франшизи — у містах, населених пунктах, де «Галя Балувана» ще не представлена. У планах — розширитися ще на більш ніж 500 точок, каже Теліга.
Контекст
Сергій Сподін – підприємець, який займається будівництвом, сільським господарством, ІТ. Понад 15 років очолює «Птахоплемзавод Коробівський» і має потужності молочного виробництва. Він також є адвокатом та був ексголовою наглядової ради АТ «Банкомзв’язок», свідчать дані YouControl.
У 2023 році «Птахоплемзавод Коробівський» Сподіна купив низку активів неплатоспроможного МР Банку, повідомляло видання NV у червні 2023 року. Серед куплених активів був ТРЦ «Магеллан» у Києві.
У липні 2024 року компанія Сподіна «Надія» перемогла в аукціоні на купівлю готелю «Козацький» у центрі Києва.
Юрій Кушнір – адвокат та керуючий партнер юридичної фірми «Кушнір, Якимʼяк та Партнери». Спеціалізується на супроводі іноземних інвестицій, ІТ, оподаткуванні та податковому плануванні.
Співзасновник мережі «Галя Балувана» Володимир Матвійчук прийняв рішення вийти з компанії у лютому 2025 року. «Від співзасновниці бренду Алли Теліги прийшла пропозиція, і я переуступив бренд», – казав Матвійчук. Власні 13 магазинів він залишив під своїм управлінням. Основний фокус зосередить на розвитку власних торгових марок: MultiCook, Gabar та MultiBar.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.