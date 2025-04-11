«Галя Балувана» закрила угоду про передачу прав власності. Хто нові співвласники компанії

Франчайзингова мережа «Галя Балувана» закрила угоду по передачі прав власності. У компанії з`явилися нові співвласники – бізнесмен Сергій Сподін та власник юридичної фірми Юрій Кушнір. Про це Forbes Ukraine повідомила мажоритарна власниця «Галі Балуваної» Алла Теліга.

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«Процес перереєстрації ми почали в лютому 2025 року і угоду нарешті закрито», – повідомила Теліга. 100% коштів за цією угодою виплачено колишньому співзасновнику, додає вона. Теліга вважає, що останні два роки компанія переживала «часи турбулентності», коли «не приймалися стратегічні рішення» і «складно було дійти спільної думки про розвиток мережі».

«Галя Балувана» отримала двох нових співвласників Сергія Сподіна та Юрія Кушніра, а мажоритарної власницею залишилася сама Теліга. Сподін і Кушнір долучилися «на умовах smart money»: не лише інвестиціями, а й допомагатимуть розвивати компанію, спираючись на власний досвід, каже Теліга.

«З багатьма партнерами-франчайзі я вже знайомий і на цьому етапі розвитку мережі я сприятиму юридичному захисту бренду «Галя Балувана», – зазначив Кушнір.

Нові співвласники братимуть участь в ухваленні стратегічних рішень. Усі операційні рішення, включаючи оновлення асортименту, співпрацю з франчайзі і постачальниками, як і раніше, ухвалюватиме генеральна директорка та мажоритарна власниця компанії Алла Теліга.

Компанія планує сфокусуватися на новому асортименті, розширенні мережі та міцних ланцюгах постачання. Зокрема, йдеться про напрацювання системи лояльності для клієнтів, створення логістиного хабу, відновлення продажу франшизи — у містах, населених пунктах, де «Галя Балувана» ще не представлена. У планах — розширитися ще на більш ніж 500 точок, каже Теліга.

Контекст

Сергій Сподін – підприємець, який займається будівництвом, сільським господарством, ІТ. Понад 15 років очолює «Птахоплемзавод Коробівський» і має потужності молочного виробництва. Він також є адвокатом та був ексголовою наглядової ради АТ «Банкомзв’язок», свідчать дані YouControl.

У 2023 році «Птахоплемзавод Коробівський» Сподіна купив низку активів неплатоспроможного МР Банку, повідомляло видання NV у червні 2023 року. Серед куплених активів був ТРЦ «Магеллан» у Києві.

У липні 2024 року компанія Сподіна «Надія» перемогла в аукціоні на купівлю готелю «Козацький» у центрі Києва.

Юрій Кушнір – адвокат та керуючий партнер юридичної фірми «Кушнір, Якимʼяк та Партнери». Спеціалізується на супроводі іноземних інвестицій, ІТ, оподаткуванні та податковому плануванні.

Співзасновник мережі «Галя Балувана» Володимир Матвійчук прийняв рішення вийти з компанії у лютому 2025 року. «Від співзасновниці бренду Алли Теліги прийшла пропозиція, і я переуступив бренд», – казав Матвійчук. Власні 13 магазинів він залишив під своїм управлінням. Основний фокус зосередить на розвитку власних торгових марок: MultiCook, Gabar та MultiBar.